عجينة السمبوسك المقرمشة في البيت وأسرار تجعلها لا تشرب الزيت

تعتبر السمبوسك أو السمبوسة أو العرائس فلها الكثير من المسميات وهي إحدى المقبلات التي تتسم بمذاقها الشهي بالإضافة لسهولة تحضيرها، فيكثر تحضير السمبوسك في شهر رمضان الكريم ونحن على أعتابه أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، فيمكن تحضير عجينة السمبوسة والاحتفاظ بها في الثلاجة لحين استخدامها في أي وقت خلال الشهر الكريم.

عجينة السمبوسك المقرمشة في البيت

كما أن السمبوسك يقدم بجانب الكثير من الأطباق الأساسية، ويمكن تحضير السمبوسك بأكثر من حشو سواء كان حلو كالشيكولاتة والجبنة الكريمي أو بحشوات حادقة مثل الجبنة الحادقة واللحمة والسجق والبسطرمة وغيرها الكثير ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة السمبوسك.

تحضير عجينة السمبوسك

يتم تحضير عجينة السمبوسك بمقادير بسيطة للغاية وستجدونها بشكل دائم في المطبخ الخاص بكم وتتبعوا معنا في السطور الآتية مقادير تحضير عجينة السمبوسك.

مكونات عجينة السمبوسك

كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. كأس واحد من المياه الفاترة. رشة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الزيت.

خطوات تحضير عجينة السمبوسك

يتم تحضير عجينة السمبوسك بخطوات بسيطة وفيما يلي الخطوات المتبعة في تحضير عجينة السمبوسك.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة

يتم الحصول على إناء عميق ويتم فيه المياه ثم يتم إضافة كلًا من الملح والزيت. يتم رفع الإناء على النار ثم تركه لحين أن يغلي مع إضافة الدقيق ثم يتم رفعه من على النار. القيام بتقليب كافة المقادير ثم يتم ترك الخليط جانبًا حين أن يبرد بصورة تامة. بعد أن يبرد يتم فركه باليدين لحين أن يتشكل لديكم عجينة ثم يتم تركها لمدة ربع ساعة لحين أن ترتاح. القيام برش الدقيق على السطح الرخامي ثم يتم فرد العجينة بالاعتماد على عصا الفرد وبالتالي يتكون لديكم عجينة رقيقة. يتم تقطيع العجين بصورة طولية من أجل أن يتم حشوها. يتم حشو السمبوسك ثم يتم غلقه بإحكام.

الحصول على مقلاة ويتم وضع بها الزيت النباتي ثم تركه لحين أن يسخن. يتم قلي السمبوسك لحين أن يتغير إلى اللون الذهبي وتقدم.

مقادير تحضير حشوة الجبنة لحشو السمبوسة بها

يتم تحضير حشوة الجبنة بمقادير بسيطة وغير مكلفة حيث تعتبر السمبوسك بالجبنة من أشهر وأشهر أنواع السمبوسك وإليكم في السطور الأتية تلك المقادير.

مقادير حشوه السمبوسك

أربعة ملاعق من جبنة البارميزان المبشورة. أربعة ملاعق من جبنة الموزايلا المبشورة. ثلاثة ملاعق من جبنة القشقوان المبشورة. ملعقتان من الجبنة المالحة.

خطوات تحضير السمبوسك بالجبنة

يتم الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه كافة أنواع الجبن. يتم خلطهم سويًا حتى تتداخل المكونات ثم الحصول على السمبوسك ويتم وضع فيه حشو الجبن ويتم غلقها. تقلي السمبوسك في المقلاة ويجب أن يكون الزيت مغلي جيداً حتى لا تتشرب السمبوسة الزيت. يتم تركها على النار لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم تقدم.

مكونات سمبوسة اللحم

عجينة السمبوسك المعدة مسبقاً والطريقة بالاعلى. ربع كيلو جرام من الحم مفرومة. زيت نباتي صافي نوع حسب الرغبة. بصلة كبيرة مبشورة. ملح طعام ناعم. فلفل أسود مطحون. ملعقه صغيرة من الشطة حسب الرغبة. ملعقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم. رشة من السبع بهارات. رشة من جوزة الطيب. رشة من الحبهان المطحون.

طريقة تحضير حشوة اللحمة المفرومة