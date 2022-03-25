نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطيرة قطايف بالجبنة قطايف رمضان بطريقة جديدة بعجينة مثالية في المقال التالي
تعتبر القطايف حلويات رمضان المعتادة ذات طعم مميز وقوام مقرمش بلون ذهبي من الخارج ومن داخل طرية لذيذة، فهي من الأطباق التقليدية خاصة في شهر رمضان وتعد من أسهل الحلويات التي صنعا في رمضان ومن المفضل لكم أن تعدوا القطايف من العجينة حتى الحشو وتقدم بشكل يومي لذا سنقدم لكم قطايف بالجبن بحشوات متعددة، حيث إنها من الأطباق متنوعة التي يمكنك أن تحضرها كطبق حادق أو حلو حيث أن العجينة واحدة وتكون بجانب الوجبات في وجبة الإفطار وفي الغالب تكون القطايف محشوه بالجبن كطبق حادق والمكسرات كطبق حلو، وتكون من مقبلات التي لا غنى عنها.
فطيرة قطايف بحشو الجبن بطريقة جديدة سهلة
سنذكر لكم أكثر من طريقة لعمل القطايف ولكن الطريقة الأولى ستكون فطيرة القطايف بحشو الجبن حيث سنعدها لكم على شكل فطيرة تقطع إلى مثلثات وتقدم بطعم لذيذ مقرمش لا مثيل لها، ومكوناتها متوفرة في كل منزل.
مكونات عجينة القطايف البسيطة
- نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق مخبوزات.
- عدد 2 كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من سكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من خميرة فورية.
- رشة ملح صغيرة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة.
- كوب من جبن الأبيض الحادق الحشو.
- حلقات من زيتون.
- ربع كوب من جبن موتزاريلا.
تحضير فطيرة قطايف بحشو الجبن اللذيذ
- في وعاء الخلاط يضاف كل مكونات من عدد 2 كوب دقيق مع 2 كوب ماء دافئ، ملعقة كبيرة من سكر ملعقة كبيرة من خميرة رشة ملح صغيرة و2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة.
- ثم يخفق مكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على عجينة لينة سائلة مع الخفق المستمر حتى لا تكون تكتلات في عجينة القطايف.
- ثم يسكب العجينة القطايف السائلة في بولة كبيرة الحجم وتغطى تلك العجينة وتترك لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها ولابد من أن تترك في مكان دافئ لكي تختمر.
- بعد ذلك تصب عجينة القطايف في كيس حلواني واصنعي فيها فتحة صغيرة ويصب من خلالها على مقلاة كبيرة مسطحة ساخنة يمكنك استخدام مقلاه الكريب اسكبي عجين القطايف على حسب رغبتك.
- لكن في تلك الوصفة سنحضر فطيرة بحجم متوسط من قطايف على شكل دائرة وعندما تظهر فقاعات على سطح العجينة أثناء التسوية.
- ترفع مباشرة فطيرة القطايف من على النار وتترك على قطعة من القماش جانبا حتى تبرد واحذري من تقليبها على الوجه الآخر في مقلاه لأن جزء الأبيض سوف نقوم بوضع الحشوة عليه.
- اصنعي فطيرة أخرى بنفس الحجم وعندما تصنع نفس فقاعات ارفعيها من على المقلاه واتركيها جانبا حتى تبرد، عندما تبرد أحضري وعاء ضيفي عليه جبن أبيض مع قطع زيتون مع جبن موتزاريلا.
- تقلب وتضاف في منتصف فطيرة قطايف وتوضع عليه القطعة الأخرى، وتغلق أطراف القطايف بأحكام حتى لا تفتح أثناء قليها في الزيت الساخن.
- توضع مقلاه بها كمية من زيت وعندما يسخن تضاف فطيرة القطايف بعد حشوها وتقلب على جانب الآخر حتى تأخذ لون ذهبي ثم ترفع من زيت وتوضع على مناديل مطبخ ثم تقطع إلى مثلثات وتقدم فطيرة قطايف ساخنة.
- كما يمكنك رش القليل من زيت على وجه فطيرة القطايف ثم وضعها على ورقة زبدة في صينية الفرن وتدخل الفرن الساخن على حرارة متوسطة حتى تأخذ لون ذهبي تقال على جانب الآخر لتأخذ نفس اللون ثم تخرجها من الفرن وتقدم ساخنة فطيرة قطايف.
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