فطيرة قطايف بالجبنة قطايف رمضان بطريقة جديدة بعجينة مثالية

تعتبر القطايف حلويات رمضان المعتادة ذات طعم مميز وقوام مقرمش بلون ذهبي من الخارج ومن داخل طرية لذيذة، فهي من الأطباق التقليدية خاصة في شهر رمضان وتعد من أسهل الحلويات التي صنعا في رمضان ومن المفضل لكم أن تعدوا القطايف من العجينة حتى الحشو وتقدم بشكل يومي لذا سنقدم لكم قطايف بالجبن بحشوات متعددة، حيث إنها من الأطباق متنوعة التي يمكنك أن تحضرها كطبق حادق أو حلو حيث أن العجينة واحدة وتكون بجانب الوجبات في وجبة الإفطار وفي الغالب تكون القطايف محشوه بالجبن كطبق حادق والمكسرات كطبق حلو، وتكون من مقبلات التي لا غنى عنها.

فطيرة قطايف بحشو الجبن بطريقة جديدة سهلة

سنذكر لكم أكثر من طريقة لعمل القطايف ولكن الطريقة الأولى ستكون فطيرة القطايف بحشو الجبن حيث سنعدها لكم على شكل فطيرة تقطع إلى مثلثات وتقدم بطعم لذيذ مقرمش لا مثيل لها، ومكوناتها متوفرة في كل منزل.

مكونات عجينة القطايف البسيطة

نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق مخبوزات. عدد 2 كوب من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة من سكر الأبيض. ملعقة كبيرة من خميرة فورية. رشة ملح صغيرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة. كوب من جبن الأبيض الحادق الحشو. حلقات من زيتون. ربع كوب من جبن موتزاريلا.

تحضير فطيرة قطايف بحشو الجبن اللذيذ