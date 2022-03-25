فكرة هندية لصنع كريم لاطالة الحواجب والرموش في ايام قليلة

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عمر شويل - جدة

طريقة تكثيف الحواجب والرموش

تكثيف الحواجب والرموش من الأمور التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من السيدات ويوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على إطالة شعر الحواجب والرموش ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تكثيف الحواجب والرموش.

طريقة تكثيف الحواجب والرموش

هناك الكثير من الطرق التي تتبع من أجل تكثيف الحواجب والرموش وفيما يلي تلك الطريقة:

زيت الألوفيرا

يعتبر الألوفيرا من أبرز العناصر الطبيعية التي يتم الحصول عليها من نبات الصبار وفيما يلي المكونات التي تستخدم لتحضير وصفة زيت الألوفيرا:

ثلاثة ملاعق من زيت الألوفيرا.

أربعة ملاعق من زيت الخروع.

ملعقة من زيت السمسم.

طريقة التحضير

يتم الحصول على زجاجة ثم يتم خلط فيها الثلاثة أنواع من الزيوت. بعد ذلك يتم ترك الخليط لمدة يوم لحين الاستخدام. ثم يتم وضع الخليط على شعر الحواجب والرموش كل يوم قبل أن يتم الخلود إلى النوم. ثم يتم التوزيع بالاعتماد على فرشاة صغيرة.

جل الصبار والعسل

يعد جل الصبار من أبرز المواد الطبيعية المناسبة للبشرة كما أنها تساعد على إطالة الشعر وإليكم المقادير التي تستخدم في تكثيف الحواجب والرموش:

كمية قليلة من عسل النحل.

ثلاثة ملاعق من جل الصبار.

طريقة التحضير:

يتم الحصول على إناء ويتم خلط فيه كلًا من جل الصبار وعسل النحل لحين أن يتشكل لديكم خليط متجانس.

بعد ذلك يتم ترك الخليط لمدة ساعتين.

ثم يتم الحصول على كمية من الخليط ثم يتم وضعها على الحاجبين.

ويفضل أن يتم الاعتماد على تلك الوصفة في المساء.

مع الحرص على استخدامها لمدة أسبوعين لحين أن يظهر إليكم نتيجة مميزة.

زيت الخروع:

يعد زيت الخروع من أهم أنواع الزيوت التي تساعد على تكثيف الحواجب والرموش نظرًا لما تحتوي عليه من مواد طبيعية تساعد على تكثيف الشعر وإليكم المكونات التي تستخدم:

كمية من زيت الخروع الخام.

فرشاة حجمها صغير.

طريقة تحضير وصفة زيت الخروع:

يتم الحصول على فرشاة الماسكرا ويتم وضعها في زيت الخروع ثم يتم وضع تلك الوصفة على الرموش والحاجبين.