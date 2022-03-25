كنز رباني لتبييض البشرة: من مكون سحري فعال للغاية ونتائجه مبهرة2022

نقدم لكم كنز رباني لتبييض البشرة ، من مكون سحري ويعتبر معجزة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا خلال فترة بسيطة جدا، حيث يحتوي علي مواد طبيعية تساعد علي التفتيح الفوري، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد من البشرة بكل سهولة دون أي أضرار جانبية ناتجة عن الماسك، ويعتبر الماسك من أقوي الماسكات التي تساعد بشكل يومي علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه مما يساعد علي إزالة التجاعيد نهائيا، ونقدم لكم الأن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كنز رباني لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وبياض كالثلج من خلال المكون السحري2022.

مكونات عمل كنز رباني لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد من اول استخدام للمكون السحري

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها بجانب المكون السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا من البشرة وهي كالاتي:-

معلقتين من كريم نيفيا.

معلقة كبيرة من الزبادي.

ثلاث معلقة من الحليب البورة.

معلقة كبيرة من نشا الذرة.

ثلاث معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكنز الرهيب في المنزل بخطوات سهلة للغاية ونتائج مبهرة وتحدي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة كريم نيفيا والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف عليهم الزبادي والحليب ونخلط جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيد وتصبح لينة. ثم ننزل بماء الورد بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي ولين وجاهز للاستخدام وسوف نحصل علي افضل نتائج.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم الآن طريقة سهلة جدا لاستخدام علي البشرة والحصول علي نتائج خرافية من اول استخدام للكريم الرهيب في التفتيح الفوري للبشرة وهي كما يأتي:-