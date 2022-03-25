نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني لتبييض البشرة: من مكون سحري فعال للغاية ونتائجه مبهرة2022 في المقال التالي
نقدم لكم كنز رباني لتبييض البشرة ، من مكون سحري ويعتبر معجزة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا خلال فترة بسيطة جدا، حيث يحتوي علي مواد طبيعية تساعد علي التفتيح الفوري، ويعمل ايضا علي إزالة التجاعيد من البشرة بكل سهولة دون أي أضرار جانبية ناتجة عن الماسك، ويعتبر الماسك من أقوي الماسكات التي تساعد بشكل يومي علي تنشيط الدورة الدموية في الوجه مما يساعد علي إزالة التجاعيد نهائيا، ونقدم لكم الأن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كنز رباني لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد وبياض كالثلج من خلال المكون السحري2022.
مكونات عمل كنز رباني لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد من اول استخدام للمكون السحري
سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها بجانب المكون السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد نهائيا من البشرة وهي كالاتي:-
- معلقتين من كريم نيفيا.
- معلقة كبيرة من الزبادي.
- ثلاث معلقة من الحليب البورة.
- معلقة كبيرة من نشا الذرة.
- ثلاث معالق من ماء الورد.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة سهلة جدا لتحضير الكنز الرهيب في المنزل بخطوات سهلة للغاية ونتائج مبهرة وتحدي وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق ونضع بداخلة كريم نيفيا والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا.
- ثم نضيف عليهم الزبادي والحليب ونخلط جيدا حتي تتجانس جميع المكونات جيد وتصبح لينة.
- ثم ننزل بماء الورد بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي ولين وجاهز للاستخدام وسوف نحصل علي افضل نتائج.
طريقة الاستخدام
نقدم لكم الآن طريقة سهلة جدا لاستخدام علي البشرة والحصول علي نتائج خرافية من اول استخدام للكريم الرهيب في التفتيح الفوري للبشرة وهي كما يأتي:-
- نقوم بغسل البشرة بالغسول الخاص بكم جيدا حتي تصبح نظيفة وخالية من الكريمات.
- نقوم بوضع كمية من الخليط علي البشرة بتساوي وننتظر حتي يجف الكريم جيدا للحصول علي اعلي درجات التفتيح.
- نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 20 دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ.
- ثم نستخدم مرطب للبشرة ويجب استخدام مرطب يتناسب مع نوع بشرتكم.
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