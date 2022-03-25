طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل لتجهيزات رمضان بثلاثة أكواب من الدقيق

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طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة لأن كثير من الناس يقومون بشرائها جاهزة بتكاليف كثيرة، وهي لا تتطلب الكثير من المكونات والتكاليف عند القيام بتجهيزها في البيت ولا تتطلب أيضاً مجهود كبير كما يعتقد البعض، لأن جميع مكوناتها هي الأشياء الشائعة التي تدخل في عمل كثير من المعجنات والحلويات مثل الدقيق والخميرة الفورية والسكر والبيكنج بودر لذلك لا أحد يغلب في الحصول عليهم، كما أن تختلف طريقة حشوها من طريقة إلى أخرى على حسب رغبة كل فرد حيث ان يمكن حشوها بالمكسرات المتنوعة كالفستق الحلبي والفول السوداني وجوز الهند أو القشطة أو الجبنة وغيرهم، ومن خلال هذه المقالة سوف نعرض اليوم على كل متابعين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل عجينة القطايف وكيفية تحضيرها بدقة.
مكونات عمل عجينة القطايف في المنزل
تعتبر مكونات عمل عجينة القطايف من المكونات البسيطة التي لا تكلف كثيراً وهي كما يلي:-
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ كوب ونصف من الماء.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
طريقة إعداد العجينة
تعد الحلويات من أكثر الأشياء إقبالاً في رمضان لذلك سوف نتعرف الآن على طريقة تحضير هذا النوع وهي كالآتي:-
- نحضر إناء العجن وننخل به كمية الدقيق المحددة ثم نقلب به السكر.
- ثم نضيف على هذا الخليط الملح والبيكنج بودر ونقلب حتى تتداخل المكونات.
- نسكب الماء بالتدريج على المكونات ونخفق جيداً حتى يتجانس الخليط ونحصل على عجينة سائلة.
- بعد ذلك نحضر مقلاة غير لاصقة ونضعها على النار حتى تسخن جيداً ثم نسكب بها مقدار مغرفة من العجين ونتركها حتى تحمر من أسفل فقط.
- بعد أن تكتسب اللون البني الفاتح نرفعها ونضعها في فوطة نظيفة ونكرر الخطوات حتى تنتهي كمية العجين مع تقليب الخليط من وقت لآخر.
- نحتفظ بهذه القطايف لحين استخدامها ويمكن حشوها على حسب الرغبة فستق حلبي أو جبنة أو جوز هند أو قشطة.
سر نجاح القطايف في المنزل
سوف نتعرف الآن على سر نجاح القطايف للقيام بها في المنزل وهي كما يلي:-
- يجب أن يكون خليط العجين سائلاً وليس لزجاً.
- استخدام مقلاة من التيفال أو أي مقلاة تكون غير لاصقة.
- يتم طهي العجينة على درجة حرارة متوسطة وليس درجة حرارة مرتفعة.
- يجب تغطية القطايف بعد خروجها من النار بفوطة نظيفة.
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