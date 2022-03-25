نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البكينج بودر والصابون ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك جربيها بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من السيدات من وجود أماكن غامقة في الجسم مثل المناطق الحساسة والكوع والركب وغيرها من الاماكن, ويبحث الكثير من أصحاب هذه المشكلة عن طريقة طبيعية للقضاء على أسمرار الجسم وتفتيحه وتحسين مظهره وتكون فعالة وتأثيرها فوري, وذلك لأن منتجات التفتيح لا تناسب الاستخدام على العديد من مناطق الجسم لاحتوائها على عطور وكحول يسبب التهاب في الجلد, وهناك العديد من الكريمات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتبيض الجلد, وخلال مقالنا هذا سنوضح كيفية تبيض الجسم بالبيكنج بودر بخطوات سهلة.

خلطة البيكنج بودر والصابون الجبارة لتبيض الجسم بياض الثلج

ماسك البيكنج بودر من افضل الطرق التي يمكن اتباعها لتبيض لجسم حيث انه يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة المتهالكة والتي تشكل طبقة غامقة على الجلد وجافة, ويعمل على تفتيح الجلد درجتين أكثر وتساعد في التخلص من أي أوساخ متراكمة على الجلد وتعالج العلامات التي تظهر من تمدد الجلد ويصعب التخلص منها بالطرق العادية, ويمكن تحضير الخلطة كالتالي:-

يتم بشر الصابونة ويفضل أن تكون صابونة طبية لا تحتوي على مواد كيميائية.

يوضع على الصابونة معلقة بيكنج بودر وتكون كبيرة, ومعلقة نشا, وربع كوب ماء ورد.

يوضع الخليط على حمام مائي ويقلب باستمرار حتى تذوب كل المكونات تمامًا.

يوضع على الخليط معلقتين من زيت الورد ومعلقة من زيت الزيتون ويقلب كل الخليط.

يتم توزيع الخليط على الجلد ويترك حتى يجف على الجلد وباستخدام الليفة يتم فرك الخليط بحركات خفيفة على الجلد, ويشطف الجلد جيدا بالماء ويتم ترطيب الجلد بزيت جوز هند.

طريقة استخدام البيكنج بودر لتبيض الكوع والركب بسرعة الصاروخ

الركب والاكواع من الاماكن التي دائما ما يكون لونها غامق عن الجسم وذلك بسبب الجفاف الشديد في الجلد ويمكن استخدام البيكنج بودر للتخلص من اي اسمرار في هذه المناطق, حيث يتم وضع معلقة بيكنج بودر مع معلقة نشا ويوضع عليهم معلقتين ماء ورد ويقلب كل منهم معا حتى تتكون عجينة ويتم فردها على ي منطقة مراد تفتيحها ويدلك المنطقة بها لمدة ثلاث دقائق وبعد ذلك يتم شطف الجلد.