ألذ واحلي طريقة لعمل الممبار في البيت وبخطوات سهلة وسريعة والطعم خرافي

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تواجه العديد من السيدات صعوبة شديدة في كيفية إعداد الممبار بطريقة صحيحة، لذلك سوف نقوم في هذا المقال بتقديم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الممبار، حتى يسهل على كل سيدة إعداده بكل سهولة، حيث يعتبر من الأكلات المصرية المحببة التي تمتاز بطعم شهي ولذيذ، ويفضلها الكثير من الأشخاص خاصة في عيد الأضحى المبارك. طريقة عمل الممبار يمكنك الآن صنع الممبار لأفراد أسرتك بإحترافية، وطريقة تحضيره كالآتي: مكونات عمل الممبار: كيلو من الممبار النظيف.

5 أكواب من الأرز.

كيلو ونصف من الطماطم.

عدد 2 بصلة مفرومة.

ملعقتان من صلصة الطماطم الجاهزة.

ربطتين الكزبرة الخضراء.

2 ربطة من البقدونس.

ملعقتين صغيرتين من الفلفل الإسود.

ثلاث ملاعق صغيرة من الملح.

3 ملاعق صغيرة من الكمون.

فصين من الثوم.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من البهارات. طريقة التحضير: يتم غسل الممبار جيداً ونقعه في وعاء ملئ بالماء والخل لمدة 30 دقيقة.

يتم غسل الممبار بالماء ثم إضافة الملح والدقيق ويدعك، ثم يترك مرة أخرى لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسله بالماء الفاتر.

يتم عصر الطماطم ووضعها في إناء وترفع على النار، ثم يتم إضافة الصلصة الجاهزة.

يتم إضافة البصل والثوم ويتم خلطهم جيداً، ثم يترك على النار.

يتم إحضار ثمرتين من الطماطم وتقطعيهم إلى مكعبات، ثم يتم إضافتهم إلى صلصة الطماطم مع بقاءها على النار.

بعد ذلك نضيف الكزبرة والبقدونس والشبت إلى الصلصة وتقلبيهم جيداً.

يتم إضافة البهارات والسكر والفلفل الأسود والملح والكمون وخلطهم جيداً.

يتم غسل الأرز وتصفيته ثم إضافته إلى الصلصة ويقلب جيداً مع جميع المكونات ثم إضافة الزيت والتقليب مرة أخرى.

يتم رفع الإناء من على النار ويترك جانباً حتى يبرد تماماً.

يتم تقطيع الممبار بحجم مناسب حسب الرغبة.

يتم البدء في حشو الممبار بخليط الأرز والصلصة، حتى الإنتهاء من قطع الممبار بالكامل، ولكن يجب تجنب ملء قطع الممبار تماماً بالأرز.

يتم إحضار وعاء كبير ويملء بالماء وإضافة القليل من الملح والفلفل وبعض أوراق اللورى وبصلة واحدة، ثم يرفع على النار حتى الغليان.

يتم وضع الممبار المحشو في وعاء الماء الساخن، وتهدئة النار، ويترك لمدة 45 دقيقة حتى تمام النضج.

يتم تصفية الممبار من الماء ويترك حتى يبرد تماماً.

يتم إحضار مقلاة مناسبة ووضع بداخلها الزيت وملعقة واحدة من السمن وتترك حتى تسخن، ثم البدءفي تحمير الممبار حتى الحصول على اللون الذهبي.

يرفع من على النار ويوضع في طبق التقديم على بعض المناشف الورقية. عمر شويل - جدة ألذ واحلي طريقة لعمل الممبار في البيت وبخطوات سهلة وسريعة والطعم خرافي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ واحلي طريقة لعمل الممبار في البيت وبخطوات سهلة وسريعة والطعم خرافي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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