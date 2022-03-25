نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكب كيك بالشوكولاته بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة والطعم رائع في المقال التالي
الكب كيك هو أكلة الاطفال المميزة، وهو بالفعل مميز سواء من حيث إشكالية المتنوعة المختلفة التي تجذب انتباه الاطفال، أو بطعمه وتزينه بأفضل الاشكال، ولذلك فكثير من الأمهات تبحث عن طريقة تحضير الكاب كيك في المنزل لتوفير شرائه من الخارج، وبالفعل سوف نتعرف الان على طريقة عمل كب كيك الشيكولاته الرائع من خلال السطور التالية.
تحتاج الكثير من الأمهات التنوع في تقديم أصناف الحلويات المختلفة المفيدة لأولادها، وخاصتًا الأطفال، وذلك حتى يتم تناوله والاستمتاع بها، ومن أهم أنواع المأكولات التي يمكن أن يتم تقديمها هي الكاب كيك والذي يمكن أن يتم تقديمه بأشكال ونكهات مختلفة، ولكن من أكثر النكهات المطلوبة والمحبوبة هو الكاب كيك بالشيكولاته، ولذلك جئنا لكم اليوم بطريقة عمل المال كيك في المنزل بكل سهولة.
طريقة عمل الكاب كيك بالشيكولاتة
اصنعي لاولادك اجمل الحلويات، بكل سهولة وبدون تكاليف عالية، وقدمي لهم الكاب كيك بالشيكولاتة بابسط الطرق وخطوات تحضيره كالتالي:
مكونات الكب كيك
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- رشة ملح.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من اللبن الحليب.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بيضتين.
- ثلاث ملاعق كبار من السمن.
- خمس ملاعق كبار من الكاكاو الخام.
- قوالب كب كيك.
طريقة التحضير
- احضري الخلاط الكهربائي لتسهيل التحضير.
- السمن مع إضافة السكر.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس ويذوب السكر مع السمن ليعطي قوام كريمي ناعم.
- اضيفي بعد ذلك البيض، واحدة تلو الأخرى.
- اخلطي المكونات جيدًا ثم أضيفي الفانليا واعيدي الخلط.
- أضيفي اللبن الحليب واستمري أيضًا في الخلط لمدة دقيقتين حتى تتجانس كل المكونات ليكتمل الخليط.
- احضري وعاء آخر به الدقيق بعد نخله جيدًا.
- أضيفي به بعد ذلك البيكنج بودر مع رشة الملح.
- قلبي المكونات لتتجانس.
- أضيفي بعد ذلك الكاكاو أيضًا وقلبي مرة أخرى.
- أضيفي كل المكونات الجافة الى الخليط المتواجد في الخلاط، واعيدي الخلط مرة أخرى ليصبح عجينة الكاب كيك السائلة السميكة جاهزة.
- احضري القوالب التي تم تجهيزها.
- أضيفي في كل قالب ملعقتين من الخليط فقط.
- هكذا افعلي مع كل الكمية لتنتهي.
- ادخلي القوالب الفرن الان على درجة حرارة ١٨٠.
- يترك القوالب داخل الفرن حتى ترتفع الكيكة الموجودة في كل قالب وينضج الكيك وذلك قد يحتاج وقت لا يقل عن نصف ساعة.
- بعد الانتهاء اخرجي القوالب من الفرن واتركيها حتى تبرد، ويمكنك تزينها بعد ذلك بكريم شانتية الكاكاو، والشيكولاتة.
- ويتم تقديمها لاولادك وضيوفك بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكب كيك بالشوكولاته بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة والطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.