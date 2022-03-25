طريقة عمل الكب كيك بالشوكولاته بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة والطعم رائع

الكب كيك هو أكلة الاطفال المميزة، وهو بالفعل مميز سواء من حيث إشكالية المتنوعة المختلفة التي تجذب انتباه الاطفال، أو بطعمه وتزينه بأفضل الاشكال، ولذلك فكثير من الأمهات تبحث عن طريقة تحضير الكاب كيك في المنزل لتوفير شرائه من الخارج، وبالفعل سوف نتعرف الان على طريقة عمل كب كيك الشيكولاته الرائع من خلال السطور التالية.

تحتاج الكثير من الأمهات التنوع في تقديم أصناف الحلويات المختلفة المفيدة لأولادها، وخاصتًا الأطفال، وذلك حتى يتم تناوله والاستمتاع بها، ومن أهم أنواع المأكولات التي يمكن أن يتم تقديمها هي الكاب كيك والذي يمكن أن يتم تقديمه بأشكال ونكهات مختلفة، ولكن من أكثر النكهات المطلوبة والمحبوبة هو الكاب كيك بالشيكولاته، ولذلك جئنا لكم اليوم بطريقة عمل المال كيك في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل الكاب كيك بالشيكولاتة

اصنعي لاولادك اجمل الحلويات، بكل سهولة وبدون تكاليف عالية، وقدمي لهم الكاب كيك بالشيكولاتة بابسط الطرق وخطوات تحضيره كالتالي:

مكونات الكب كيك

كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

كوب من السكر.

نصف كوب من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضتين.

ثلاث ملاعق كبار من السمن.

خمس ملاعق كبار من الكاكاو الخام.

قوالب كب كيك.

طريقة التحضير