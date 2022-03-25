ربع ملعقة ملح على كوب ماء سيغير حياتك في 7 أيام تخسيس الكرش و الجوانب و الوزن الزائد سوف تخسر 20 كجم

الوزن الزائد من أكثر المشاكل الشائعة التي يعاني منها فئة كبيرة وذلك بسبب تناول الطعام بكميات كبيرة ونسبة عالية جدًا من الدهون, أو بسبب أي مشكلة صحية تسبب تقليل نسبة حرق الجسم وبالتالي تتراكم في الجسم وتسبب الكرش والجوانب, وتسبب أدوية التخسيس العديد من المشاكل الأخري في الجسم مثل الدوخة والنوم بشكل زائد, ولذلك يبحث الكثير عن طريقة طبيعية للتخلص من الدهون الزائدة بشكل سهل وسريع, وخلال السطور التالية سنتناول الحديث عن طريقة القضاء على دهون الكرش والجناب والارداف وذلك بربع معلقة فقط من الملح.

كيفية فقدان الوزن والتخلص من الكرش والأرداف بالملح بسهولة

الملح من المواد التي يعتقد الكثير أنه يساعد في زيادة الوزن وذلك لأنه يسبب احتباس الماء ولكن كل هذا ليس صحيح, حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الملح من أفضل المواد التي يمكن استخدامها للتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم ويحفز عملية حرق الدهون ويعمل على إدرار البول وبالتالي يعمل الجسم على تكسير اي دهون زائدة والتخلص منها ومن سوائل الجسم, ويمكن استخدام الملح بالطريقة التالية:-

يتم وضع ربع كوب من الملح على كوب ماء ويقلب حتى يذوب تمامًا.

يوضع ليمونة مقطعة شرائح على كوب الماء ويوضع كمية من أوراق النعناع.

يضاف حبتان من القرنفل ويتم تناول هذا الخليط مرتين في اليوم بمعدل كوبان في اليوم.

أهم الخطوات التي تساعد في فقدان الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم