نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سر نجاح لازانيا المطاعم”.. طريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم في المنزل وبمكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة والطعم جنان في المقال التالي
اللازانيا هي إحدى طرق المكرونة اللذيذة وهي عبارة عن شرائح من المكرونة مختلفة الشكل، ويتم حشوها باللحم المفرومة اللذيذة، وهي أكلة إيطالية الأصل ولكنه انتشرت وأصبحت تقدم في الكثير من المطاعم المختلفة ولها طعم مميز قد جعل الكثير من الناس يعشقونها، ولكل من يريد خطوات تحضير اللازانيا في المنزل سوف نقوم بعرض هذه الخطوات من خلال هذا المقال.
طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم
اللازانيا سهلة التجهيز، لا تحتاج إلى وقت كبير لإعدادها، ويتم تقديمها كوجبة غداء مميزة، وطريقة تحضيرها كالآتي:
مكونات عمل اللازانيا باللحم المفروم
- كيس مكرونة لازانيا وهو بحجم نصف كيلو تقريبًا.
- نصف كيلو من الطماطم المقطعة قطع صغيرة.
- نصف كيلو من اللحم المفرومة.
- نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.
- بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة.
- ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.
- رشة ملح.
- بهارات متنوعة.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- مكونات البشاميل
- كيلو من اللبن الحليب.
- اربع ملاعق كبار من الدقيق.
- رشة ملح.
- رشة فلفل اسود.
- رشة بسيطة من جوز الطيب.
طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم
طريقة تحضير البشاميل
- احضري الخلاط الكهربائي، واضيفي بداخله اللبن الحليب مع إضافة الدقيق.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى لا تتكون اي تكتلات.
- أضيفي هذا الخليط في أناء، وقومي برفع الإناء على النار.
- قلبية باستمرار ولا تتوقفي تمامًا، حتى يصبح ذات قوام أكثر كثافة.
- اضيفي إليه رشة الملح، ورشة الفلفل الاسود.
- قلبي مرة اخرى، ثم ارفعي البشاميل من النار واتركية جانبًا.
طريقة تحضير اللازانيا
- اولًا قومي بعمل اللحم، وهي من خلال وضع إناء مناسب على النار.
- أضيفي بداخله قطرات من الزيت النباتي.
- أضيفي بعد ذلك آلية البصل بعد تقطيعه قطع صغيرة.
- قلبي البصل حتى يذبل ويتغير لونه.
- أضيفي بعد ذلك الطماطم القطع.
- قلبي المكونات مع بعض حتى يتم تسبيكها.
- أضيفي الان اللحم المفرومة.
- قلبي المكونات جيدًا، ثم أضيفي إليها الملح، والفلفل الأسود.
- قلبي المكونات جيدًا حتى تختلط وتتجانس مع بعض، واتركيها حتى تنضج اللحم.
- احضري بعد ذلك صينية من البيركس.
- إدهني الصينية بطبقة من الزبد.
- أضيفي بها طبقة من اللازانيا ثم طبقة من اللحم المفروم، ثم طبقة بسيطة من البشاميل.
- ثم أضيفي طبقة أخرى من اللازانيا، ثم اللحم المفروم، ثم البشاميل وغطيها في النهاية بالازانيا.
- أضيفي باقي البشاميل على الوجه حتى تغطي الصينية، وزعي على الوجه أيضًا الجبن الموتزاريلا.
- ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ساعة إلا تلت.
- بعد مايحمر الوجه اخرجي الصينية ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفا.
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