“سر نجاح لازانيا المطاعم”.. طريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم في المنزل وبمكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة والطعم جنان

اللازانيا هي إحدى طرق المكرونة اللذيذة وهي عبارة عن شرائح من المكرونة مختلفة الشكل، ويتم حشوها باللحم المفرومة اللذيذة، وهي أكلة إيطالية الأصل ولكنه انتشرت وأصبحت تقدم في الكثير من المطاعم المختلفة ولها طعم مميز قد جعل الكثير من الناس يعشقونها، ولكل من يريد خطوات تحضير اللازانيا في المنزل سوف نقوم بعرض هذه الخطوات من خلال هذا المقال.

طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم

اللازانيا سهلة التجهيز، لا تحتاج إلى وقت كبير لإعدادها، ويتم تقديمها كوجبة غداء مميزة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

مكونات عمل اللازانيا باللحم المفروم

كيس مكرونة لازانيا وهو بحجم نصف كيلو تقريبًا.

نصف كيلو من الطماطم المقطعة قطع صغيرة.

نصف كيلو من اللحم المفرومة.

نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.

بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود.

رشة ملح.

بهارات متنوعة.

ملعقتين من الزيت النباتي.

مكونات البشاميل

كيلو من اللبن الحليب.

اربع ملاعق كبار من الدقيق.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

رشة بسيطة من جوز الطيب.

طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم

طريقة تحضير البشاميل

احضري الخلاط الكهربائي، واضيفي بداخله اللبن الحليب مع إضافة الدقيق.

اخلطي المكونات جيدًا حتى لا تتكون اي تكتلات.

أضيفي هذا الخليط في أناء، وقومي برفع الإناء على النار.

قلبية باستمرار ولا تتوقفي تمامًا، حتى يصبح ذات قوام أكثر كثافة.

اضيفي إليه رشة الملح، ورشة الفلفل الاسود.

قلبي مرة اخرى، ثم ارفعي البشاميل من النار واتركية جانبًا.

طريقة تحضير اللازانيا