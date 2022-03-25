نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو دقيق عملت 30 رغيف فينو هش وطري أحلي من بتاع الأفران وفري وأعمليه في البيت بكل سهوله في المقال التالي
الفينو او كما يطلق عليه في بعض الدول الخليجية الصامولي أحد أشهر المخبوزات التي يتم استخدامها في إعداد شطائر وسندوتشات للأطفال حيث يتم استخدامها في العديد من الحشوات اللذيذة ويمكن إعداد هذا الفينو في المنزل رغم أننا نحصل عليها عادة من خلال المخابز القريبة منا لكن يمكن إعداد هذا الفينو في المنزل بطريقة سهلة و بشكل سريع ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الفينو في المنزل وسنتحدث أيضا عن طريقة إعداد الفينو في المنزل كما أنه من المخبوزات التي لا تحتاج إلى كمية كبيرة من المكونات ولكن في نفس الوقت نحصل من خلالها على كمية كبيرة من الفينو، سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها بالتفصيل و نتحدث أيضا عن طريقة اعداده بشكل مفصل.
مكونات إعداد كمية كبيرة من الفينو في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى يكون جاهز وهذه المكونات لا تحتاج إلى وقت طويل حتى تصبح ناضجة و المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداده هي:
- نحتاج إلى أربع أكواب كبيرة من الدقيق المطحون متعدد الاستعمالات.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- ¼ كوب من الماء الساخن.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثلاث ملاعق من زيت الطعام.
طريقة عمل 25 رغيف من كيلو دقيق
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاجها حتى نستطيع إعداد طريقة عمل 25 رغيف من كيلو دقيق وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء كبير يتسع لكل هذه المكونات ويمكن تحديد المكونات داخل هذا الوعد بعد ذلك نضع في ثلاث ملاعق من السكر ونضيف لها أربع أكواب تقريبا من الدقيق المطحون بعد ذلك نضيف الملح.
- نستمر في التحريك المكونات حتى تصبح متجانسا بعد ذلك نضيف لها الخميرة والزيت وباقي المكونات ونضع الكمية المتبقية من الطحين ونستمر في التحريك حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة يمكن التأثير عليها بشكل سريع.
- بعد ذلك نقوم بإحضار سطح مستوي ونبدأ في فرد العجين على هذا الصبح بشكل طولي حتى تصبح العجينة مرنة.
- نقوم بتقطيع العجين إلى مربعات متساويه بعد ذلك نضع هذه المربعات في صينية كبيرة وندخل هذه الصينية إلى الفرن حتى يبدأ العجين بالانتفاخ ويظهر لنا الفي
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