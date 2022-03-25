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أسهل وأسرع طريقة لتحضير الفطير المشلتت بالجلاش من المنزل بمكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة ومتواجدة في جميع المنازل، الفطير المشلتت من أكثر المعجنات المصرية القديمة التي يتم تحضيرها دائمًا في الأرياف والصعيد و يقدومنها بجانب الطعام مثل الخبز، فهو من المعجنات التي يمكن تناولها مع المأكولات المالحة مثل الجبن و الحلوي مع العسل و المربي، ولكن الطريقة الأصلية التقليدية تحتاج إلى خطوات كثيرة و معقدة و تحتاج خبز و عجن وفرد ومجهود كبير جدا، ولكننا وجدنا لكم أسهل وأسرع طريقة لتحضيرها بعجينة الجلاش ستحصلين على عجينة مورقة وطرية وهشة مثل الطريقة الأصلية. مقادير الفطير المشلتت بالجلاش لفة من الجلاش.

نصف كوب لبن دافي.

علبه قشطه.

نصف ملعقة سكر.

علبة زبادي.

نصف كوب زبدة سايحة او سمن بلدي

ملعقة بيكنج بودر.

نصف ملعقة ملح. طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش في البداية نقوم بتحضير خلطة التوريق نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع نصف كوب من السمن أو الزبدة ونقوم بخفق السمن جيدا حتى يصبح قوام السمن ناعم.

بعد ذلك نقوم بإضافة علبة الزبادي و علبة القشطة ونخلطهم مع السمن بالضرب الجيد لكى تحصلين على قوام ناعم.

ثم نضيف الحليب و الملح و السكر نقلب خليط التوريق جيدًا حتى يمتزجا و يصبح الخليط مثل الكريمة.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع السمن البلدي بداخلها من جميع الجوانب.

نأتي لفة الجلاش ويفضل استخدام نوع جيد لكى تحصلين على التوريق المطلوبة.

نقوم بوضع طبقة من الجلاش و نوزع عليها بالفرشاة خليط السمن بالقشطة لابد من بتوزيع الخليط على الورقة جيدا.

نستمر في وضع طبقات الجلاش مع توزيع الخليط عليهم حتى ننتهي من كمية الجلاش.

بعد ذلك نقوم بتوزيع بقايا خليط التوريق على وجه الفطير لكى تأخذ اللون الذهبي.

نقوم بتسخين الفرن جيدا قبل وضع الفرن.

ثم نقوم بوضع صينية الفطير المشلتت الجلاش في الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

نتركها حتى تأخذ اللون الذهبي من الوجه ومن الجوانب ومن الأسفل.

نخرج الفطير من الفرن و نقوم برشه ببخاخ الماء لكي يصبح طري ثم نقوم بتغطية الفطير المشلتت.

بعد ذلك يقدم الفطير المشلتت بالجلاش للطعام بجانب الجبن والعسل وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لتحضير الفطير المشلتت المورق بالجلاش في دقائق بدون عجن أو خبز - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأسرع طريقة لتحضير الفطير المشلتت المورق بالجلاش في دقائق بدون عجن أو خبز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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