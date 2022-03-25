بدون ليزر أو تبييض.. أسرع وصفة لتبييض الأسنان بالنشا في البيت

وصفة طبيعية لتبييض الأسنان بالنشا، يعد اصفرار الأسنان من الأمور المحرجة بالنسبة للكثير ويمنعهم من التمتع بابتسامة طبيعية ومشرقة ويؤثر على ثقتهم أمام الآخرين، ويبحث الأشخاص دائما عن أفضل الطرق الطبيعية الفعالة للحصول على بياض ناصح مثل اللؤلؤ كما يشاهدونه على النجمات وأغلفة المجلات ويعتقد البعض منهم أن هذه الطرق تجعل الأسنان بيضاء من أول مرة إلا أنه فى الحقيقة هذا الاعتقاد خاطئ لأن جميع خلطات تبييض الأسنان تحتاج بعض الوقت لكى تثبت فعاليتها والنتائج المرغوبة.

كما أنه لكى تحصل على العلاج المناسب للتخلص من أسنانك الصفراء لابد أولا من معرفة ما الأسباب وراء ذلك، وفى جميع الحالات لكى تحصل على أسنان نظيفة وبيضاء لابد من الحرص على غسلها يوميا وبعد كل وجبة ويمكنك استخدام بعض الخلطات الطبيعية ألتي تساعدك فى الحصول على نتائج أفضل وأسرع والتي سنتعرف عليها فى هذا المقال ويمكن إعدادها فى المنزل بكل سهولة.

خلطة تبييض الأسنان بالنشا

على الرغم من أن وصفة تبييض الأسنان بالنشا من الوصفات الشائعة والفعالة للبعض إلا أنها لا يجب استخدامها بكثرة لأن النشا يحتوى على نسبة كبيرة من النشويات والتي تؤدى إلى رفع مستوى الحموضة بالفحم وهذا يعمل على تأكل مينا الأسنان، ولكى تستخدمي النشا فى تبييض الأسنان اتبعي هذه الخطوات:

احضري وعاء ضعي به ملعقة من النشا وأضيفي عليه بعض قطرات الليمون وامزجيهم معا جيدا.

اغمسي فرشاة الأسنان فى الخليط ثم قومى بغسل أسنانك بها جيدا لمدة دقيقتين.

قومى بعمل مضمضة بالماء جيدا للتخلص من جميع أثار الخليط.

يمكنك استخدام الوصفة مرة واحدة بالأسبوع.

أسرع وصفة لتبييض الأسنان بالمنزل

يعد معجون الأسنان المكون من بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز من أكثر المكونات الفعالة لتبييض الأسنان والتخلص من الطبقات الصفراء المتراكمة والبكتيريا، وتعد هذه الوصفة أمنة تماما إذا تم عملها فى المنزل واستخدامها بشكل يومي، وذلك عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من بيروكسيد الهيدروجين وملعقة من صودا الخبز ومزجهم جيدا إلى أن تتشكل عجينة، ثم القيام بغمس فرشاة الأسنان بها وتنظيف الأسنان جيدا ثم عمل مضمضة بالماء.