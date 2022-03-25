أحلي سمبوسك بالجبنة الشهية في رمضان بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

عجينة السمبوسك من أحلي وأطعم أنواع المعجنات التي تتمتع بطعم رائع ونكهة لذيذة ومحبيه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وتعتبر السمبوسك بجميع أنواعها من أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم، والمنتشرة تناولها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وكما أن لها العديد من الحشوات المختلفة والمفضلة بجميع أنواعها وذلك مثل السمبوسك بالجبنة، أو بالفراخ، أو بالسجق، أو سمبوسة باللحمة المفرومة وغيرها العديد من الحشوات المفيدة جدا للصحة العامة والجسم، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سهلة سليمة وصحية، وأفضل من شراء السمبوسك من الهايبر ماركت أو محلات المخبوزات والحلويات، والتي تباع حاليا بأسعار مرتفعة، ولذلك فإن عملها في المنزل يساعدنا كثيراً علي التقليل في النفقات، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن عن طريقة عمل السمبوسك أي معلومات عن طريقة عملها أو مكوناتها ويعتقدون بأن طريقة عملها في المنزل صعب، لذلك فإننا نقدم لك سيدتي أطعم وأطيب طريقة صحية لعمل أحلي والذ عجينة سمبوسة.

طريقة عمل السمبوسك بالجبنة ومكوناتها

المكونات

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الماء.

نصف كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

كمية من الجبن المشكل للحشو.

طريقة التحضير