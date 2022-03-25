نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات رمضان 2022.. أسهل طريقة لعمل حلوى المدلعة على أصولها في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المدلعة، تحتل المدلعة مكانة كبيرة فى مدينة طنطا وتعد من أفضل الحلويات المميزة التي تشتهر بها محلات الحلويات وينتشر تناولها فى شهر رمضان الكريم، وتعد المدلعة مزيج بين طبقة من الكنافة والبسبوسة مغطاة بطبقة من الكريمة والكراميل والمكسرات التي تعطى لمسة خاصة لها تميزها عن بقية أنواع الحلويات الأخرى، فتعرف على طريقة عمل المدلعة على أصولها بالطريقة الدمياطي. طريقة عمل المدلعة مقادير البسبوسة: كوب ونصف كوب سميد.

نصف كوب سكر.

نصف كوب سمنة .

نصف كوب لبن .

نصف كوب عسل أبيض.

ملعقتين كبار جوز الهند. مقادير شربات البسبوسة: كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

رشة فانيليا.

نصف عصير ليمونة. مقادير الكنافة نصف كيلو كنافة.

3 ملاعق كبار سكر بودر.

نصف كوب سمن. مقادير شربات الكنافة كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

رشة فانيليا.

عصير نصف ليمونة. طريقة عمل البسبوسة احضري وعاء عميق ضعي به السكر والسمن واللبن والعسل ونقلب المكونات معا جيدا حتى تتداخل مع بعضها البعض.

أضيفي جوز الهند ودقيق السميد ثم قلبي المكونات معا وابدئي بفركها باليد حتى يتغلف السميد بالسمن والمكونات الأخرى.

احضري صينية مقاس 28 على أن تكون مدهونة بالزبدة وضعي بها عجينة البسبوسة وافرديها جيدا حتى يتساوى الوجه تماما.

ادخلي الصينية إلى الفرن على حرارة 170 درجة مئوية واتركيها حوالى 30 دقيقة حتى تتلون وتأخذ اللون الذهبي.

بعد إخراج البسبوسة من الفرن وزعي عليها كمية الشربات بالكامل مباشرة وهى ساخنة ثم اتركيها حتى تبرد تماما. طريقة عمل الكنافة افردي الكنافة على سطح مستوى وقومى بفركها باليد جيدا حتى تصبح مفرومة وتتحول إلى قطع صغيرة.

أضيفي عليها السكر البودر وقلبيه مع الكنافة جيدا حتى يتداخل مع شعيرات الكنافة بالكامل.

ضعي الكنافة فى صينية مقاس 28 مدهونة بالزبدة وافرديها جيدا حتى يتساوى الوجه تماما ثم وزعي عليها السمن السائح على الوجه بالكامل.

ادخلي الصينية إلى الفرن على حرارة 170 درجة لمدة حوالى 35 دقيقة حتى تتلون وتأخذ اللون الذهبي.

بعد إخراج الكنافة من الفرن ضعي عليها الشراب مباشرة وهى ساخنة ثم اتركيها حتى تبرد. طريقة عمل المدلعة انتظري حتى تبرد الكنافة والبسبوسة تماما ثم إخرجيهما من الصينية.

احضري الكنافة ووزعي عليها طبقة من الكريمة المحضرة سابقا وافرديها جيدا.

ضعي طبقة البسبوسة فوق الكريمة ثم ضعي عليها طبقة أخرى من الكريمة.

للتزيين ضعي طبقة من الكراميل فوق الكريمة ووزعيها جيدا ثم اعملي خطوط طويلة بالكريم شانتيه ثم باستخدام خلة أسنان

اعملي خطوط عرضية للحصول على شكل مميز، ويمكنك إضافة القليل من المكسرات على الوجه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلويات رمضان 2022.. أسهل طريقة لعمل حلوى المدلعة على أصولها في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.