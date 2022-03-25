5 طرق طبيعية لمنع برودة القدمين اثناء الليل

كل جسم بيكون قابل للتكيف مع التغيير ، والجو لما بيكون بارد ، اجسامنا بتميل للحفاظ على تدفق الدم لاعضائنا ، ولكن مع ذلك الجسم بيدي اهتمام اكبر للاعضاء وبيتجاهل القدمين ، وللسبب ده دايما في الشتا اقدامنا بتبقى باردة ، ولكن في حلول كتير نقدر نحل بيها المشكلة دي ، في حالة انها مش دايمة او مشكلة مزمنة في الحالة دي هتبقي محتاجة استشارة دكتور ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 5 طرق طبيعية لمنع برودة القدمين.
طرق طبيعية لمنع برودة القدمين:
1- انقعي رجلك في ماية دافية:
نقع القدمين في ماية دافية مش بس بيخفف من البرودة ، ولكن كمان هيساعدك على النوم بشكل اسرع لانه بيحفز الدورة الدموية ، درجة حرارة الماية المفروض تكون من 36 – 38 درجة مئوية.
ازاي تعمليه:
– هاتي طبق كبير حطي فيه ماية دافية واتقعي رجلك لمدة 10 – 15 دقيقة.
– بعد ما تخلصي نشفيها كويس.
– وخطوة نهائية ادهنيها بمرطب.
2- دلكي القدمين بالزيوت النباتية:
ممكن تدلكي رجلك بأنواع مختلفة من الزيوت زي زيت الزيتون, زيت جوز الهند, زيت الافوكادو ، عشان ترجعي القدم للمسار الدافي ، لان الزيوت دي ليها خصائص مضادة للالتهابات بتساعد على تنشيط الدورة الدموية ، بالاضافة انها صحة لبشرتك.
ازاي تعمليه:
– خدي اي نوع زيت نباتي وسخنيه شوية على النار.
– حطي الزيت على القدمين ودلكيه لمدة 10 – 15 دقيقة.
– بعدها البسي شراب.
– اعملي ده كل يوم عشان تمنعي برودة القدمين.
3- اشربي شاي الزنجبيل:
الزنجبيل مشهور بشكل عام انه بيساعد على تحفيز الدورة الدموية وزيادة دفء الجسم بما فيهم القدمين.
طريقة شاي الزنجبيل:
– قطعي من 2 – 3 قطع زنجبيل طازة.
– ضيفيهم لكوباية ماية مغلية وسيبيه منقوع شوية.
– صفيه واشربيه.
4- كلي اكتر اطعمة بتحتوي على الحديد وفيتامين B:
واحد من اسباب برودة القدمين هو نقص فيتامين B الضروري لتحسين تدفق الدم ، الحديد كمان مفيد في نقل الاكسجين لجسمك.
الاطعمة الغنية بالحديد وفيتامين B:
– الحديد: هنلاقيها في اللحوم الحمرا, المكسرات, التوفو, الشوفان, السبانخ, الفاصوليا المطبوخة.
– فيتامين B: هنلاقيه في اللحم البقري, التونة, السلمون, اللبن, منتجات الالبان, البيض, المحار.
5- حافظي على ممارسة التمارين يوميا:
تقدري تدفي القدمين عن طريق ممارسة التمارين ، وبشكل اكتر تحديدا ، تمارين التدريج Step exercises ، لانها بتساعد على زيادة درجة حرارة القدمين ، كمان المشي والقفز مفيد لتدفئة القدمين.
اللي المفروض تعمليه:
اعملي تمرين الصعود والنزول يوميا.
طرق لتدفئة الجسم في برد الشتا بشكل طبيعي
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