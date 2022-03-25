حضرى بنفسك أصابع الجلاش بمذاقه الشهي في المنزل

أصبحت ربات المنزل مؤخراً تلجأ إلي تحضير الحلويات في المنزل بشكل كبير في تلك الأوقات بسبب ارتفاع الأسعار في الخارج بشكل غير طبيعي وغير مناسب للبعض لذلك تحاول اختيار أصناف الحلويات سهلة التحضير التي لا تلزم سوى مكونات بسيطة ومتاحة في المنزل من بينهم الجلاش الحلو المميز بمذاق شهي وخفيف بالإضافة إلي أنه من الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة حيث يتم تحضيره بنفس المكونات التي يتم تحضير منها الجلاش الصينية ولكن يكمن الاختلاف في أنه يتم تحضيره على شكل أصابع كما أنه يتم وضع حشوة داخلية من المكسرات المتنوعة حسب المتوفر فلا يلزم بوضع مكسرات معينة بالإضافة إلي وضع الشربات في النهاية وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الجلاش الحلو

مكونات التحضير:

عبوة من الجلاش.

نصف كأس من الزبدة المذابة.

مكسرات من الزبيب وجوز الهند.

فول سوداني مفروم خشن.

فرشاة من السيليكون.

كأسين من الشربات.

طريقة التحضير:

نحضر بولة متوسطة ونقوم بوضع فيها مكونات الحشوة من الزبيب وجوز الهند وبعض المكونات الأخرى المرغوبة بعض الأفراد ثم وضع عليها ثلاث ملاعق من الشربات حتى تصبح طرية.

نبدأ بفرد الجلاش وتقطيعه إلى شرائح برفق ثم نحضر الزبدة وباستخدام الفرشاة نقوم بدهن ورقة الجلاش بالزبدة المذابة ثم ضعى مكونات الحشو التي يتم تحضيرها ملعقة منها على طرف الجلاش ثم نبدأ بلف الجلاش مثل الرول.

بدلاً من أن يتم قلي الجلاش في المقلى يفضل أن يتم رص الجلاش في صينية وتحضيره مثل مصانع الحلويات.

بعد الانتهاء من رص أصابع الجلاش في الصينية يتم دهن سطح الجلاش بالزبدة مرة أخرى وإدخالها إلى الفرن على الشبكة.

يعتبر من الشروط الأساسية لتحضير الجلاش أن يكون الفرن ساخن قبل وضع فيه بعشر دقائق على درجة حرارة 180 درجه مئوية.

بعد أن يحمر وجه الجلاش يتم اخراجه من الفرن ويوضع عليه الشربات البارد ويتم تقديمه فيما بعد.

ملحوظة:

يمكنك التشكيل في تحضير حشوة الجلاش الحلويات مثل الكاسترد أو الشوكولاتة والقشطة حسب الرغبة حيث يوجد الكثير من الإضافات للجلاش.