طريقة عمل المدلعة على أصولها بخطوات سهلة وبسيطة

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تعد المدلعة من أشهر وأحلى الحلويات المنتشرة والمشهورة بشكل كبير، كما أنها من الحلويات البسيطة في التحضير، ‏ومن الوصفات التي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك، وحيث تتميز المدلعة بشكلها الرائع ومذاقها اللذيذ والمحبوبة عند الجميع الكبار والصغار على حد سواء، بإلإضافة إلى فوائدها العديدة والمفيدة، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل المدلعة الأصلية بمكونات بسيطة وسهلة وبطريقة لا تأخذ وقت ولامجهود كثير في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل المدلعة الأصلية المكونات: ثلاث أكواب من دقيق السميد .

كوب ونصف من السمن المذاب .

كوب من الحليب الطازج .

كوب كبير من السكر .

أثنين ملعقة كبيرة من جوز الهند .

كوب وربع من الكنافة .

ربع كوب من السكر البودرة .

نصف كوب من السمن المذاب للكنافة .

أثنين كوب من الشربات .

كريم شانتيه للتزيين .

رشة كبيرة من المكسرات المطحونة للتزيين .

كراميل للتزيين .

شوكولاتة سائلة التزيين . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بإحضار البسبوسة من خلال خلط ثلاث أكواب من دقيق السميد مع كوب من السكر ثم بعد ذلك يضاف إليهم جوز الهند واعجنيهم بيدك جيداً، الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة كوب من الحليب مع كوب ونصف من السمن المذاب وقلبي المزيج جيداً ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية مبطنة بورق الزبدة مدهونة بالسمن ثم بعد ذلك قومي بإضافة خليط البسبوسة ووزعيه جيداً في الصينية . الخطوة الثالثة قومي بإدخال الصينية إلى الفرن محمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكتسب اللون ذهبي من الأسفل والأعلى . الخطوة الرابعة قومي بإضافة ثلاثة أرباع كمية الشربات الساخن إلى البسبوسة الساخنة على فور واتركيها جانباً ثم ابدائي في تحضير الكنافة من خلال فتتي الكنافة ثم بعد ذلك ضيفي إليه السكر البودرة مع السمن وقلبي جيداً حتى تتشرب الكنافة السمن والسكر . الخطوة الخامسة قومي بإحضار صينية مناسبة مبطنة بورق الزبدة مدهونة بقليل من السمن ثم ضعي بها خليط الكنافة ووزعيه جيداً ‏ بعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن الساخن حتى تكتسب الكنافة اللون ذهبي من الأسفل والأعلى . الخطوة السادسة قومي بعد ذلك بإضافة ربع كمية الشربات الساخنة المتبقية إلى الكنافة ثم استخدمي أطراف ورق الزبدة وقومي بإخراج الكنافة من الصينية ثم ضعيها في طبق للتقديم . الخطوة السابعة قومي بوضع عليها كمية مناسبة من الكريم شانتيه ووزعيه جيداً و بعد ذلك رشي قليل من المكسرات ثم ضعي طبقة الكنافة وبعد ذلك طبقة أخرى من الكريم شانتيه ثم ضيفي بعد ذلك كمية مناسبة من الكراميل ووزعيه جيداً ثم زيني بالشوكولاتة السائلة ‏ قدميها إلى عائلتك . عمر شويل - جدة طريقة عمل المدلعة على أصولها بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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