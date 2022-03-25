طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بوصفة سهلة وبسيطة مثل المحلات على أصوله

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طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني هناك العديد من الوصفات المصرية الأصلية الشهية واللذيذة جداً فهي من الوجبات السريعة التي يعشقها الجميع من الكبير إلى الصغير يمكن تناوله في العشاء وفي الغداء فهو من الوجبات السريعة جدًا، ويبحث دائما الأمهات عن أسرار تحضير الحواوشي بطريقة الإسكندرية لأنهم يقومون بتحضيره بطريقة خاصة يعطيه طعم مميز، ويمكن تحضير حشو اللحمة المفرومة وحشوها في العيش البلدي ولكننا سنقدم لكم طريقة تحضيره الأصلية من العجينة و تتبيلة اللحم المفروم. مقادير الحواوشى الاسكندرانى 2 ونصف كوب دقيق.

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ملعقة صغيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

3 معالق كبيرة زيت.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلتين كبار مقطعين مكعبات صغيرة

حبة من الطماطم مقطع مكعبات.

ثمرة فلفل أخضر مقطع مكعبات.

ملح.

فلفل أسود.

شطة. طريقة عمل عجينة الحواوشى الاسكندرانى في البداية نقوم بتحضير عجينة الحواوشي نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الماء الدافئ و الخميرة و اللبن البودر و السكر و 3 معالق كبيرة من الزيت.

نخلط جميع هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق الأبيض بعد نخله.

نقوم بعجن عجينة الحواوشي جيدا لمدة 10 دقائق حتى يصبح قوام العجينة طري.

نغطي العجينة و نتركها على جنب في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى كور متوسطة الحجم.

نرش القليل من الدقيق ونقوم بفرد كل قطع من العجينة ثم نغطي قطع العجين.

بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة الحجم.

ثم نقوم ببشر الطماطم ونضعها على البصل و نضيف الفلفل الأخضر المقطع مكعبات.

نضيف الملح والفلفل الأسود و الشطة ونقلب هذا الخليط مع بعضه.

ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم على البصل و الطماطم ونقلبهم مع مع بعضهم حتى يمتزجا.

بعد ذلك نقوم بوضع جزء من اللحم المفروم و نضعه على قطع العجينة ونفردها ثم نقوم بإغلاق الرغيف بطبقة أخرى من العجينة ونغلقها جيدًا.

بالشوكة نقوم بعمل بعض الثقوب في رغيف الحواوشي.

نقوم بوضع الحواوشي في صينية الفرن مع ترك مسافة قليلة بين كل قطعة والأخرى ونقوم بتوزيع القليل من الزيت على الحواوشي.

ندخل الصينية في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180 درجة حتى يأخذ الحواوشي اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونقوم بتقديم الحواوشي الاسكندراني للطعام وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بوصفة سهلة وبسيطة مثل المحلات على أصوله - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بوصفة سهلة وبسيطة مثل المحلات على أصوله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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