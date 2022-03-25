كيفية تخليل الفسيخ في البيت بأسهل طريقة مثل المحلات

مع اقتراب موسم شم النسيم ‏يلجأ الكثير من السيدات وربات المنزل إلى تخليل الفسيخ في البيت حتى يضمنوا السلامة إلى عائلتة، ‏وحيث أن طريقة تخليل الفسيخ في البيت تعد من الطرق السهلة وسريعة للغاية يفضلن ربات المنزل تجهيز وتخليل الفسيخ في المنزل حتى يكون أكثر أمناً وصحة، كما أن الفسيخ ‏يعد من الأطعمة التي لا غنى عنها في موسم شم النسيم والبعض يقلق من طريقة تخليل الفسيخ من الخارج، ‏وحيث أن الفسيخ يتميز بنكهة خاصة ومختلفة عن باقي الأسماك الاخري، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل تخليل الفسيخ في البيت بكل سهولة ولذلك من خلال هذا المقال.

‏طريقة عمل تخليل الفسيخ

المكونات:

‏كيلو جرام ونصف من السمك البوري ‏الكبير الطازج.

كيلو جرام إلا ‫ربع من الملح الخشن.

ملعقة واحدة كبيرة من الشطة حسب الرغبة.

قطعة من الشاش نظيفة.

‏أكياس من النايلون.

مناديل مطبخ ورقية.

طريقة التحضير