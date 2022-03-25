نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تخليل الفسيخ في البيت بأسهل طريقة مثل المحلات في المقال التالي
مع اقتراب موسم شم النسيم يلجأ الكثير من السيدات وربات المنزل إلى تخليل الفسيخ في البيت حتى يضمنوا السلامة إلى عائلتة، وحيث أن طريقة تخليل الفسيخ في البيت تعد من الطرق السهلة وسريعة للغاية يفضلن ربات المنزل تجهيز وتخليل الفسيخ في المنزل حتى يكون أكثر أمناً وصحة، كما أن الفسيخ يعد من الأطعمة التي لا غنى عنها في موسم شم النسيم والبعض يقلق من طريقة تخليل الفسيخ من الخارج، وحيث أن الفسيخ يتميز بنكهة خاصة ومختلفة عن باقي الأسماك الاخري، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل تخليل الفسيخ في البيت بكل سهولة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل تخليل الفسيخ
المكونات:
- كيلو جرام ونصف من السمك البوري الكبير الطازج.
- كيلو جرام إلا ربع من الملح الخشن.
- ملعقة واحدة كبيرة من الشطة حسب الرغبة.
- قطعة من الشاش نظيفة.
- أكياس من النايلون.
- مناديل مطبخ ورقية.
طريقة التحضير
- أولا يتم غسل السمك بالماء جيداً لعدة مرات حتى يصبح نظيفاً تماماً ثم قومي بإدخال الماء إلى خياشيم حتى تصبح لونه بيضاء ثم بعد ذلك نضع السمك في مصفاة مبطنة بمناديل المطبخ الورقية ثم يقلب على جوانبه لعدة مرات لمدة يوم كامل مع ضرورة تغطيته السمك بقطعة من الشاش نظيفة.
- ثانياً قومي بتغيير ورق المطبخ كل أربع ساعات حتى نضمن أن يجف السمك تماماً ثم نمسك السمكة من ذيلها ونضع منديل في الخياشيم السمك ثم نضغط على السمكة من الذيل باتجاه الرأس وعلى الرأس لضمان خروج أي شوائب بها ثم قومي بإزالة المناديل من الخياشيم ونعيدها إلى المصفاة ونغطيها بالشاش مرة أخرى.
- ثالثاً بعد مرور يوم كامل ونضمن جفاف السمك تماماً نضغط على السمك حتى تصبح السمكة طرية ثم ضيفي بعد ذلك الملح في إناء ونضيف إليه الشطة ونخلطه جيداً مع بعضهم البعض ثم قومي بحشوة خياشيم السمك بخليط الملح والشطة حتى تصبح الخياشيم مفتوحة من كمية الخليط وبعد ذلك قومي بفرد أكياس النايلون على السطح ونرش عليهم أثنين ملعقة كبيرة من خليط الملح والشطة ونضع فوقه السمك ثم ضعي السمك في الأكياس.
- رابعاً قومي برش باقي كمية خليط الملح فوق السمك ونلف الكيس جيداً ثم نضع السمك الملفوفة في كيس آخر ونلفه جيداً حتى لا يخرج الهواء منه حتى لا يفسد ثم نضعه في كيس ثالث ونلفه مرة أخرى كرري هذه الخطوة حتى يصبح عدد الأكياس ستة أكياس وبعد ذلك نضع السمك الملفوف في قالب في مكان جاف وبعيد عن الشمس.
- خامساً قومي بتقليب السمك كل يوم تقريباً لمدة 15 يوم بعد مرور هذه المدة نفتح الأكياس ثم بعد ذلك قومي بإزالة قشور السمك بالسكين وبعد ذلك نضع الفسيخ في طبق للتقديم ونوزع فوقه عصير الليمون والزيت.
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