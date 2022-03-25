نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي لأولادك بسكويت العيد الهش بكل أسراره في المنزل في المقال التالي

بسكويت العيد يعتبر من أشهر أنواع البسكويت التى يتم تقديمها في الأعياد، حيث أنه من الحلويات التي يسهل إعدادها وتحضيرها في المنزل، وكما يتم تناول البسكويت العيد بجانب الشاي وبجانب المشروبات الساخنة وكما يتميز بمكونات بسيطة وسهلة ‏متوفرة دائماً في كل مطبخ، ‏وكما يتميز بسكويت العيد بكونه هش والمقرمش ويتميز أيضاً بمذاق شهي ومختلف عن جميع أنواع البسكويت الاخري،‏وسوف نعرض لكم الآن طريقة عمل بسكويت العيد الهش المقرمش بطريقة معروفة وصحية في البيت وبأسهل الطرق ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل البسكويت العيد الهش المكونات: كيلو جرام من الدقيق .

نصف كيلو جرام من الزبدة .

أثنين كوب ونصف من السكر البودرة .

نصف ‬ كوب من اللبن السائل.

أربع ملاعق كبيرة من النشا .

أربع حبات من البيض .

رشة من ملح الطعام .

ملعقة كبيرة من مسحوق نشادر .

نشادر ملعقة كبيرة من مسحوق بيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من خلاصه الفانيليا السائلة . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار بولة كبيرة ومناسبة ثم ضعي فيه نصف كيلو جرام من الزبدة واخفقي الزبدة جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي حتى يتفتح لونها . الخطوة الثانية قومي بإضافة أثنين ونصف كوب من السكر البودرة ‏ واخفقي السكر مع الزبدة جيداً حتى تمام التجانس سوياً وحتى يصبح الخليط قوامها مثل الكريمي . الخطوة الثالثة قومي بإضافة بعد ذلك أربع حبات من البيض مع رشة من ملح الطعام ‏ ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة كبيرة من مسحوق النشادر مع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة واستمري في الخفق بإستخدام المضرب الكهربائي . الخطوة الرابعة قومي بعد ذلك بإحضار وعاء أخر ثم اخلطي فيه كيلو الدقيق ‏ مع أربع ملاعق كبيرة من النشا ‏ ثم بعد ذلك ضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر وقلبي المكونات جيداً ثم بعد ذلك ضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض واستمري في الخفق المضرب الكهربائي حتى تمام التجانس . الخطوة الخامسة قومي بإضافة اللبن بالتدريج على الخليط مع الاستمرار في خفق المكونات معا حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة وناعمة ‏ ثم بعد ذلك قومي بوضع عجينة البسكويت في كيس حلواني أو في ماكينة البسكويت وقومي بعد ذلك بتشكيل البسكويت في صينية مدهونة بقليل من الزيت . الخطوة السادسة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية ‏ ثم قومي بإدخال صينية في الفرن المسخن مسبقاً ‏ثم اتركي البسكويت في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى يتم النضج ويكتسب اللون الذهبي الفاتح وبعد ذلك قومي بإخراج صينية البسكويت من الفرن بعد تمام النضج ‏ واتركي البسكويت حتى يبرد جيداً ثم بعد ذلك ‏ أصبح البسكويت جاهزاً للتقديم إلى أسرتك . عمر شويل - جدة اعملي لأولادك بسكويت العيد الهش بكل أسراره في المنزل - ثقفني

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