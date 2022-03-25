ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط.. طريقة قلي الباذنجان بالماء بدون ما يشرب نقطة زيت في 3 دقائق مقرمش وخطير

الباذنجان المقلي من الاكلات الجانبية التي لا يمكن الاستغناء عنها في اي سفرة, ولكن لا يفضل الكثير قلي الباذنجان في الزيت وذلك لانه يمتص كمية كبيرة من الزيت ويرجع ذلك الي طريقة التحضير الخاطئة للباذنجان بداية من طريقة تقطيعها بسمك كبير ووضعه في الزيت البارد وهو ما يتسبب في امتصاص الباذنجان للزيت, ويبحث الكثير عن طريقة عمل الباذنجان بشكل صحي أكثر دون الحاجة الي قليه في الزيت, لذلك سنوضح خلال مقالنا هذا الطريقة الصحيحة لعمل الباذنجان المقلي في البيت والتي لا يعرفها الكثير.

مقادير عمل الباذنجان المقلي بالماء

ثمرة باذنجان.

معلقة نشا.

معلقتين زيت.

ملح.

فلفل أسود.

معلقة خل.

كيفية إعداد الباذنجان المقلي دون ان يمتص زيت في البيت بسهولة

الباذنجان من الخضروات التي يحبها الجميع ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ولكن دائما ما يفضل تناوله مقلي ولتحضير الباذنجان المقلي بشكل صحي يجب اتباع التالي:-

يتم تنظيف الباذنجان جيدا ويتم ازالة العنق, ويقطع الي شرائح سمكها ليس كبير وليس صغير.

يوضع في اناء به ماء ويوضع عليه الملح والفلفل والخل ويرفع على النار حتى يغلي تماما.

بعد ربع ساعة يتم انزال الباذنجان وتصفيته من الماء ويرص في صينية مدهونة بالزيت ويوضع عليه معلقتين من الزيت وكمية من النشا.

بعد ربع ساعة يتم انزال الباذنجان وتصفيته من الماء ويرص في صينية مدهونة بالزيت ويوضع عليه معلقتين من الزيت وكمية من النشا. يوضع الباذنجان في الفرن ربع ساعة حتى يصبح لونه أحمر ويكون مقرمش.

ما هي أهم فوائد تناول الباذنجان للجسم

يحتوي الباذنجان على ألياف طبيعية تعمل على تغذية الجسم وإكسابه طاقة عالية مع الشعور بالشبع لفترة كبيرة وبالتالي يساعد في التخلص من الوزن الزائد.