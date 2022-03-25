بخطوات بسيطة اعملي عجينة البيتزا في المنزل بطريقة مضمونة

البيتزا تعتبر من أحلى وأشهر الوجبات الخفيفة والسريعة، حيث يمكن تقديمها في أي وقت وفي أي مكان، تتميز البيتزا بأنها من الأكلات السريعة وسهلة في التحضير ‏ولا تحتاج وقت ولا مجهود كثير في تحضيرها، تتميز البيتزا بإنها خفيفة جداً على المعدة وسريعة الهضم، كما أن البيتزا من الوصفات التى تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار الصغار على حد سواء و‏يقبلون على تناوله الكثير، ‏فهي من الأكلات الشهية واللذيذة للغاية، كما أن البيتزا من الأكلات المعروفة حول العالم والشهيرة، ‏سوف نعرض لكم الآن طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة عمل عجينة البيتزا اللذيذة

المكونات:

نصف كوب من الماء الدافيء .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

أثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

مقدار ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض .

ملعقة صغيرة من الخميرة .

طريقة التحضير :