نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات بسيطة اعملي عجينة البيتزا في المنزل بطريقة مضمونة في المقال التالي
البيتزا تعتبر من أحلى وأشهر الوجبات الخفيفة والسريعة، حيث يمكن تقديمها في أي وقت وفي أي مكان، تتميز البيتزا بأنها من الأكلات السريعة وسهلة في التحضير ولا تحتاج وقت ولا مجهود كثير في تحضيرها، تتميز البيتزا بإنها خفيفة جداً على المعدة وسريعة الهضم، كما أن البيتزا من الوصفات التى تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار الصغار على حد سواء ويقبلون على تناوله الكثير، فهي من الأكلات الشهية واللذيذة للغاية، كما أن البيتزا من الأكلات المعروفة حول العالم والشهيرة، سوف نعرض لكم الآن طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت من خلال هذا المقال.
طريقة عمل عجينة البيتزا اللذيذة
المكونات:
- نصف كوب من الماء الدافيء.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض.
- أثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- مقدار ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء عميق ومناسب ثم قومي بوضع ملعقة صغيرة من الخميرة مع ربع ملعقة صغيرة من السكر ثم ضيفي بعد ذلك إليهم أثنين ملعقة كبيرة من الماء الدافيء مع التقليب المستمر في الخليط جيداً بعد ذلك اتركي الخليط جانباً في مكان دافئ لمدة ربع ساعة على الأقل تقريباً حتى ينتفخ الخليط وتزداد الرغوة به.
- الخطوة الثانية يتم إحضار وعاء آخر عميق مناسب ثم قومي بوضع أثنين كوب من الدقيق الأبيض مع نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم بعد ذلك قومي بوضع خليط الخميرة السابق على خليط الدقيق وبعد ذلك قومي بوضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى الخليط واخلطي المزيج جيداً مع بعضهم البعض بواسطة اليدين لمدة عشر دقائق تقريباً حتى نحصل على قوام عجينة طرية لا يلتصق بيدك.
- الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بتشكيل العجينة على شكل كرة ثم قومي بإحضار إناء مناسب وضعي فيه العجينة داخل الإناء ثم بعد ذلك قومي بتغطية الإناء بفوط مبللة واتركي العجينة في الإناء جانباً في مكان دافئ حتى تختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة على الأقل تقريباً.
- الخطوة الخامسة بعد أن تختمر العجينة قومي بفرد العجينة بالنشابة على رخامه صلبة ونظيف ومرشوش بالقليل من الدقيق ثم قومي بعد ذلك بإحضار صينية مناسبة مدهونة بقليل من زيت الزيتون وأفردي العجينة بداخل الصينية وبعد ذلك احشي عجينة البيتزا حسب الرغبة لديك.
- الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بإدخال صينية البيتزا إلى الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم اتركي البيتزا في الفرن حتى تنضج وتحمر أطرافها ثم بعد ذلك قومي بإخراج البيتزا من الفرن وبعد ذلك أصبحت عجينة البيتزا جاهزة وقدميها إلى أفراد أسرتك.
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