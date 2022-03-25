نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب سكر تعالي اقولك طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة ولا خلاط أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة غزل البنات من الحلويات التراثية التي يحبها الأطفال وذلك بسبب طعمها اللذيذ وألوانها المتعددة ودائما ما يبحث الأمهات عن طريقة لعمل غزل البنات في البيت بسهولة دون استخدام ماكينة خاصة لتجهيزها وذلك لتوفير تكلفة شراءه وضمان جودة ونظافة المكونات وعدم احتوائها على أي مواد حافظة, ويمكن تحضير غزل البنات بسهولة في البيت وبأقل تكلفة في البيت, وخلال مقالنا هذا سنوضح طريقة تحضير غزل البنات فى المنزل بمكونات بسيطة, دون الحاجة الي استخدام أي ماكينة خاصة او استخدام الخلاط .

ما هي مقادير عمل غزل البنات في البيت

كوب سكر.

ربع كوب ماء.

معلقتين عصير ليمون.

معلقة ماء ورد.

لون طعام.

معلقة عسل.

الطريقة الصحيحة لإعداد غزل البنات في البيت بدون استخدام ماكينة

يعتقد الكثير أنه لا يمكن تحضير غزل البنات إلا باستخدام ماكينة خاصة ولكن على العكس أنه يمكن اعداد كمية كبيرة منها بكوب فقط من السكر من خلال إتباع الخطوات التالية:-

يوضع كوب السكر في اناء على نار هادئة ويوضع عليها الماء ويقلب كل منهم معًا.

يضاف عليهم عصير الليمون وماء الورد و تقلب كل المكونات معا وتترك حتى تغلي وبعد ذلك ترفع من النار.

يضاف عليها اللون المفضل وغالبًا ما يكون أحمر أو أزرق, وبعد ذلك يتم احضار معلقة خشبية وتوضع في الخليط ويتم التقليب بشكل دائري حتى تتكون خطوط غزل البنات الرفيعة ويتم تجميعها ي عود خشبي وتقدم الحلوي للأطفال.

ماهي أخطار تناول غزل البنات بشكل مفرط

تحتوي الحلوي على نسبة كبيرة من السكر والسكر من المواد التي تؤثر على الأطفال بشكل سلبي عند تناوله بكميات كبيرة فمثلا يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم والشعور بالجوع والنهم تجاه الطعام ويسبب تسوس وتلف الاسنان وجعل الأسنان حساسة, ويسبب زيادة في معدل حركة الطفل بشكل أعلى من الطبيعي وعدم قدرته على التحكم في حركته بشكل كامل, وتسبب تشتت الطفل وعدم قدرة العقل على التركيز في أي مهمة, ولذلك يجب الحرص على تناولها بشكل معتدل وعدم الافراط في تناولها.