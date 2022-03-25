نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري تتبيلة البانية المشوي الخطيرة على الطاسة في منزلك في المقال التالي
يعتبر البانية المشوي من الأكلات اللذيذة من يحبها الجميع، والتى يقبل على تناولها الجميع، نظرا لمذاقها اللذيذ والمحبب من قبل الصغار والكبار على حد سواء، كما أنها هذه الوصفة تحتوي على البروتين المفيدة والتى يحتاجها جسم الإنسان، حيث يعد البانية المشوي من أشهر الأكلات التي تفضلها الجميع، وحيث يمكن تحضرها بكل سهولة وبخطوات بسيطة وبمكونات متوفرة في كل منزل وكما أن تحضيره في المنزل ولا يتطلب وقت ولا مجهود كثير، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البانية المشوي بطريقة سهلة ولذيذة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البانية المشوي في المنزل
يشتهر البانية بالكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها في المطاعم وكذلك المنزل حيث يتم الإبداع فيه خاصةً أنه يقبل الكثير من البهارات والتوابل لذلك يمكن التشكيل في التتبيلة الخاصه به ويخرج في النهاية شهي ولذيذ ودائماً ما نعتاد على مذاق وطريقة تحضير البانية على أنه مقلي ولكن هل جربت من قبل إعداد البانية بطريقة مختلفة.
المكونات:
- قطع من صدور الدجاج المخلية من العظم.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح الطعام.
- ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة واحدة من العسل الأسود.
- ملعقة واحدة من عصير الليمون.
- أثنين فص من الثوم المفروم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق مناسب ثم ضعي قطع الدجاج المخلية في وعاء وضيفي بعد ذلك إلى الدجاج الثوم المفروم ثم نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام مع ملعقة واحد من الفلفل الأسود ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة واحد صغيرة من الزعتر الجاف مع ملعقة واحدة من عصير الليمون ثم بعد ذلك يضاف إليهم ثلاث ملاعق من زيت الزيتون وقلبيها جيداً إلى أن يمتزج الخليط مع الدجاج بشكل جيد.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بترك قطع الدجاج المخلية قليلاً بداخل التتبيلة إلى أن تتشرب التتبيلة بشكل تام ثم بعد ذلك قومي بإحضار الشواية الكهربائية ثم بعد ذلك قومي بتسخين الشواية الكهربائية على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- الخطوة الثالثة قومي بإستخدام فرشاة وادهني سطح الشواية الكهربائي بالقليل من زيت الزيتون ثم قومي بوضع قطع البانية على سطح الشواية الكهربائية واغلقي غطاء الشواية جيداً ثم اتركي قطع الدجاج المتبلة لمدة عشر دقائق إلى أن يتم النضج تماماً ثم قومي برفع قطع الدجاج من الشواية وضعيها في طبق للتقديم بجانب الخضار ومع البطاطس المهرسة وبجانب السلطة الخضراء حسب الرغبة وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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