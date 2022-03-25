حضري تتبيلة البانية المشوي الخطيرة على الطاسة في منزلك

يعتبر ‏البانية المشوي من الأكلات اللذيذة من يحبها الجميع، ‏والتى يقبل على تناولها الجميع، ‏نظرا لمذاقها اللذيذ والمحبب من قبل الصغار والكبار على حد سواء، كما أنها هذه الوصفة تحتوي على البروتين المفيدة والتى يحتاجها جسم الإنسان، ‏حيث يعد البانية المشوي من أشهر الأكلات ‏التي تفضلها الجميع، ‏وحيث يمكن تحضرها بكل سهولة وبخطوات بسيطة وبمكونات متوفرة في كل منزل وكما أن تحضيره في المنزل ولا يتطلب وقت ولا مجهود كثير، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البانية المشوي بطريقة سهلة ولذيذة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البانية المشوي في المنزل

يشتهر البانية بالكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها في المطاعم وكذلك المنزل حيث يتم الإبداع فيه خاصةً أنه يقبل الكثير من البهارات والتوابل لذلك يمكن التشكيل في التتبيلة الخاصه به ويخرج في النهاية شهي ولذيذ ودائماً ما نعتاد على مذاق وطريقة تحضير البانية على أنه مقلي ولكن هل جربت من قبل إعداد البانية بطريقة مختلفة.

المكونات:

قطع من صدور الدجاج المخلية من العظم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح الطعام.

ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر.

ملعقة واحدة من العسل الأسود.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

أثنين فص من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير