أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر السريع في أسبوع واحد هتاكلي ليمون دايب و طعمه رائع

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أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر السريع من أحب أنواع المخلل التي يتم تقديمها بجانب الطعام هو مخلل الليمون، وهناك أكثر من طريقة لعمل مخلل الليمون منها بعصفر و التقليدي، حيث يعد المخلل من أهم الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها أبداً بجانب الطعام، ومن أهم تجهيزات رمضان التي تبدأ الأمهات بتحضيرها هو المخللات لتكن جاهزة و يقدمونها إلي الطعام، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال احلى وأسرع واسهل طريقة لعمل مخلل الليمون بالعصفر بطريقة سريعة ومظبوط. مقادير مخلل الليمون المعصفر السريع كيلو ليمون اصفر.

4 فصوص ثوم مقشر.

2 فلفل أحمر حار مفروم.

3 ورقة لورا.

5 معالق عصفر.

ربع كوب حبة البركة.

كوب جزر مبشور.

فلفل أخضر أو شطة. محلول التخليل 4 أكواب ماء (لتر ماء).

كوب من الخل.

ملعقة كبيرة ملح.

3 ملعقة كبيرة سكر. طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر السريع أولا في البداية من لابد من شراء الليمون المتوسط الحجم لكي يتم تخليله بشكل أسرع.

بعد ذلك سوف نقوم بسلق الليمون نقوم بوضع وعاء على نار و بها ماء مغلي.

نضع الليمون يسلق في الماء المغلي ¾ تسوية فقط لا تقومي بسلقة بشكل كامل.

نرفع الليمون من الماء المغلي ونتركه حتى يبرد تماماً.

بعد ذلك نقوم بنقع الليمون المسلوق في ماء لمدة 3 أيام لكى يتخلص من المرارة التي تتواجد به، مع تغيير الماء كل فترة.

بعد ذلك نحضر محلول التخليل نضع 4 اكواب من الماء في وعاء كبير على النار.

نضيف عليه الملح و الخل الأبيض و السكر ونحركهم مع بعضهم حتى يغلو.

نرفع المحلول من على النار ونتركه حتى يبرد.

ثم نقوم بتعقيم برطمان التخليل نقوم بغسله بماء مغلي لكى نتخلص من الجراثيم.

بعد ذلك نحضر حشوة العصفر نضع في وعاء العصفر و الجزر المبشور و حبة البركة و الشطة و الفلفل الأحمر المفروم ونخلطهم مع بعضهم.

نأتي بحبات الليمون و نقوم بعمل شقوق داخل الليمون ونقوم بحشو الليمون بخشو العصفر الذي قمنا بتحضيره.

نقوم برص حبات الليمون المحشي في برطمان التخليل المعقم حتى نملىء.

ثم نقوم بوضع فصوص الثوم وورق لورا و القليل من بقايا حشو العصفر على وجه البرطمان.

نسكب محلول التخليل في البرطمان حتى يملئ.

نقوم بغلق البرطمان ويمكنك فتح البرطمان وتناول الليمون المعصفر السريع بعد أسبوع وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر السريع في أسبوع واحد هتاكلي ليمون دايب و طعمه رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل مخلل الليمون المعصفر السريع في أسبوع واحد هتاكلي ليمون دايب و طعمه رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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