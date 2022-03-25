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عمر شويل - جدة طريقة عمل القرص الهشة بعجينة قطنية مع طعم مدهش ورائحة رائعة، نشارك معكم من خلال موضوعنا اليوم أفضل طريقة لتحضير القرص في المنزل، فقط قومي بالتركيز وتنفيذ الخطوات بدقة للحصول على قرص لذيذة ذات رائحة رائعة. القرص الهشة من الوصفات المصرية الأصيلة وهي من ألذ المعجنات التي يمكنك إعدادها في المنزل، طريقة التحضير سهلة والمكونات بسيطة جداً ولكن هناك تكات معينة لجعل قوام القرص هش ولين لفترة طويلة.

طريقة عمل القرص الهشة بعجينة قطنية

المقادير اللازمة لعمل القرص هي:

كوب إلا ربع ماء دافئ.

ربع كوب + ملعقتين كبيرتين سكر.

ملعقة كبيرة ممتلئة خميرة.

ربع ملعقة صغيرة خل أبيض.

3 ونصف كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب حليب دافئ+ ملعقة كبيرة قشطة من سطح الحليب.

2 ملعقة كبيرة زيت + 2 ملعقة كبيرة سمن.

في وعاء مناسب نضف الماء الدافئ والسكر ثم نخلط المكونين جيداً بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر، وبعدها نقوم بإضافة الخميرة ونخلط مجدداً ومن جانب آخر نضف الخل إلى الحليب ونخلطهم جيداً ونتركه جانباً، ثم نقوم بإضافة الدقيق إلى خليط الخميرة مع إضافة الملح ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نقوم بإضافة الحليب تدريجياً مع العجن يدويا، وبعد تجميع المكونات قليلاً نضف الزيت والسمن مع إضافة القشطة ونقوم بالعجن مجدداً لمدة 5 دقائق حتى تتجانس العجينة وتصبح هشة لينة، ثم نضعها في وعاء ونغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة 30-50 دقيقة تقريباً.

تحضير القرص بطريقة سهلة

وبعد ذلك نأخذ العجينة ونقسمها إلى 16 قطعة متساوية الحجم بمقدار 60-50 جرام تقريباً، ثم نأخذ كل قطعة ونكورها ونغلقها جيداً ثم نضعها في وعاء مناسب ونغطيها ببلاستيك غذائي، ونكمل كل قطع العجين بنفس الطريقة ثم نتركهم لمدة ربع ساعة حتى تستريح العجينة مرة أخرى، وبعد ذلك نحضر صينية فرن مناسبة ونضع فيها ورقة زبدة أو يمكنك دهن الصينية بالقليل من الزيت ثم نضع كرات العجين ونضغط عليها بلطف، مع ترك مسافة مناسبة بين كل قطعة عجين والأخرى ويمكنك فرد كرة العجين بإستخدام أداة الفرد.

نضع في الصينية حوالي 8 دوائر من العجين ونغطيهم ونتركهم لمدة ساعة أو أكثر حتى يتضاعف حجم العجين، وبعد ذلك ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 190 مئوية لمدة 10 دقائق أو حتى تأخذ لون ذهبي من أسفل ومن أعلى، وبعد خروجها من الفرن نغطيها لمدة ربع ساعة لتصبح هشة ولينة لفترة طويلة، ثم تصبح جاهزة للتقديم بطعم في منتهى الروعة واللذاذة بجانب كوب شاي.