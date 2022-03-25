نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشربه صباحا لتنظيف القولون في ايام من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين وتقتل تعفنات البطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف القولون من الخطوات المهمة جدا التي ينصح الكثير من الاطباء بالقيام بهذه العادة, وخاصة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي, وذلك للتخلص من مشاكل القولون المتعددة مثل الامساك والانتفاخ والألم في البطن الناتج تعسر الهضم, ويمكن القيام بعملية تنظيف القولون بالعديد من الطرق المختلة الطبيعية التي تتوافر مكوناتها في كل بيت, وخلال السطور التالية سنطرح أفضل طريقة لتنظيف القولون من اي فضلات في القولون بمشروب طبيعي متوفر في كل بيت.

مشروب خل التفاح الطبيعي لتنظيف القولون بشكل طبيعي في البيت

خل التفاح من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للجسم حيث يحتوي على العديد من الالياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتجعل حركة الامعاء سريعة, وبالتالي يعمل على طرد الفضلات الموجودة في القولون والمتحجرة مهما كانت كميتها ويعمل على التخلص من اي سموم في الجسم, ويعمل على تنشيط البكتيريا المفيدة الموجودة في القولون وبالتالي هضم الطعام بشكل أفضل, ويمكن تحضير الخليط كالتالي:-

يتم وضع ربع كوب من خل التفاح ويوضع عليه معلقة عسل أبيض ويتم تقليبهم معا ويوضع على جنب.

يتم وضع كمية من أوراق البقدونس مع كوبان ماء بعد ذلك يرفع الخليط على النار حتى يغلي, وبعد ذلك يصفي الخليط.

يتم خلط ماء البقدونس مع خليط خل التفاح ويقلب كل منهم معا ويحفظ في الثلاجة ويتم تناوله يوميا على الريق.

التفاح للتخلص من فضلات القولون المتحجرة

التفاح فاكهة طبيعية تحتوي على العديد من الالياف الطبيعية والتي تعمل على تحفيز القولون الي طرد الفضلات ويساعد في تغذية الجسم بشكل كبير ويعمل على التخلص من أي سوائل موجودة في الجسم ويمكن استخدام التفاح الاخضر كالتالي:-