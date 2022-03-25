نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكولاجين.. طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد البشرة ومقاومة التجاعيد وازالة الجلد الميت من أول استعمال في المقال التالي
كريم لبان الدكر لشد البشرة، يمكنك القيام بإعداد وصفته الطبيعية من خلال الاستعانة بالمكونات البسيطة والتي من الممكن أن تتفاعل مع مكون لبان الذكر للحصول على تركيبة من التركيبات المثالية التي تعمل على تنعيم البشرة وتبييضها والتخلص تماما من أثر تصبغ البشرة، ومن خلال ما يلي في باقة فقراتنا نوافيكم بعرض أهم المقادير مع توضيح كيفية خلطها لعمل أفصل تركيبة معالجة للبقع الداكنة على البشرة، كما سنعرض كيفية تطبيق الخليط من لبان الذكر على البشرة مع توضيح أهم فوائد تركيبة اللبان الذكر الطبيعية والتي تتحقق على البشرة بتكرار تطبيق الخليط.
كريم لبان الدكر لشد البشرة
البشرة من الممكن أن يتم تبييضها من خلال الاستعانة بلبان الدكر، والذي يعد واحد من المكونات التي لها تأثير على البشرة يساعد في استعادة نضارتها، ومن خلال الاستعمال لهذه التركيبة الطبيعية من الممكن أن تتخلص البشرة من أي تواجد للبقع الدكن على الوجه، ومن الممكن أن يتن إعداد تركيبة لبان الذكر من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية، أهم المكونات الأساسية للبان الذكر ما يلي في النقاط القادمة:
- ملعقة من مكون لبان الذكر.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من الليمون.
- ملعقتان من الزبادي.
- ملعقة صغيرة كركم.
ماسك لبان الدكر لشد البشرة
أسهل الخطوات التحضيرية ما يلي في النقاط القادمة:
- إسالة مكون الفازلين على حمام مائي.
- بعد ذلك يكون من السهل مزج مكون لبان الذكر المطحون مع الفازلين مع التقليب المستمر.
- إضافة الزبادي مع ضرورة أن تتجانس تماما مع بقية الخليط.
- بعد أن يتم مزج المكونات مع بعضها البعض تكون الوصفة جاهزة للتطبيق عشر دقائق على البشرة.
فوائد لبان الدكر للبشرة
- من الممكن أن يساعد في الحصول على البشرة بيضاء ناعمة وخالية من أي مظهر من مظاهر الشحوب والتحسين من لون الجلد.
- وإزالة تجاعيد البشرة، كما أن خليط لبان الذكر يمد البشرة بالفيتامينات التي تساعد في استعادة نضارة الجلد.
- وتعد الوصفة من أهم خلطات تجديد خلايا وطبقات الجلد الميتة وحمايتها من تواجد القشور على سطحها.
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