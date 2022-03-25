نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل المعجزة لإزالة شيب الشعر المبكر نهائياً وبدون رجعة ودعي الشعر الأبيض ورجعي شبابك في المقال التالي
لا يظهر شيب الشعر لكبار السن فقط ولكن يظهر لكثير من صغار السن وذلك بسبب مجموعة من الأسباب ومن أهمها هي العوامل الوراثية وغيرها من الأسباب، ويبحث الكثير من الأشخاص عن علاج لشيب الشعر باستخدام الوصفات الطبيعية بدلاً من استخدام كريمات تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب تلف للشعر في وقت سابق.
وصفة زيت السمسم والقرنفل لعلاج شيب الشعر
يوجد فوائد كثيرة جداً لزيت السمسم مع القرنفل لعلاج شيب الشعر، كما أنه يساعد في الحفاظ ومساعدة لون الشعر على الثبات، وسوف نقدم وصفة زيت السمسم مع القرنفل في السطور القادمة، والوصفة عبارة عن:
مكونات الوصفة:
- ربع كوب زيت القرنفل.
- ربع كوب زيت السمسم.
- ربع كوب زيت الخردل.
- ملعقتان زيت الزيتون.
- نوع كريم مناسب للشعر.
- ملعقة للتقليب.
طريقة تحضير الوصفة:
- في علبة كريم الشعر المناسبة للشعر نقوم بإضافة زيت القرنفل ونقوم بتقليبهم بشكل جيد.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت السمسم الى خليط كريم الشعر مع زيت القرنفل وبعد ذلك نقوم بتقليبهم بطريقة جيدة جداً.
- ومع جميع المكونات السابقة نقوم بإضافة زيت الخردل معهم، وبعد ذلك نضع زيت الزيتون ونقلب جميع المكونات مع بعض بطريقة جيدة جداً حتى يصبح لدينا خليط متجانس.
- وبعد ذلك نقوم بدهن الايد باستخدام الكريم مع المكونات السابقة الزيوت الأربعة، ونقوم بفرك الشعر برفق ونمشطه بطريقة جيدة.
- وفي كل مره نقوم بتمشيط الشعر نقوم بتكرار جميع الخطوات السابقة حتى نتخلص من شيب الشعر بالكامل.
وصفة القرنفل المغلي لعلاج شيب الشعر
من الممكن أن نقوم بغلي القرنفل حتى نستفيد منه في علاج شيب الشعر، ومن خطوات تطبيق الوصفة ما يلى:
المكونات:
- عدد ٢ معلقة من عود القرنفل.
- عدد ٢ كوب ماء.
- إناء يتحمل درجات الحرارة.
- بخاخ بلاستيك.
- مشط بلاستيك للشعر.
طريقة تحضير الوصفة:
- نضع الماء في إناء على نار متوسطة ونترك الماء حتى يغلي تماماً.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة القرنفل في الماء الساخن ونتركه حتى يغلي مع الماء.
- وبعد ذلك نترك القرنفل في الماء المغلي لمدة ليلة كاملة.
- وبعد ذلك نقوم بوضع القرنفل والماء في البخاخة البلاستيك.
- نقوم برش الخليط بشكل يومي مرتين في الصباح وفي المساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة القرنفل المعجزة لإزالة شيب الشعر المبكر نهائياً وبدون رجعة ودعي الشعر الأبيض ورجعي شبابك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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