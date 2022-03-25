فكرة عبقرية للف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ أكتر من 10 كيلو في دقائق بدون تعب

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عمر شويل - جدة لف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ من هم الخطوات التي من الممكن أن تيسر على كل ربات البيوت أن تقمن باللف السريع لكل كمية الورق المتوفرة والتخلص من مشكلة إضاعة الوقت في اللف للورق، حيث أن الكثير من ربات البيوت تشجعهن الطرق المبتكرة لإنجاز مهام الطهي والاعتماد على بعض الحيل المطبخية التي تيسر من الطهي لمختلف الأكلات، وفيما يلي من هذه السطور المقبلة نعرض خطوات للف الورق بالشوكة.

لف ورق العنب والكرنب بالشوكة بسرعة الصاروخ

طريقة المحشي من الممكن اتباع خطواتها وذلك باستعمال أداة الشوكة والتي تيسر بشكل كبير من عمل وصفة المحاشي من الخضار الورقي المتميزة، ومن الممكن أن تتبعي تلك الخطوات البسيطة، والتي من الممكن أن تساعدكم في الحصول على كمية من ورق العنب وورق الكرنب المحشي بكل سهولة من خلال خطوات تستعمل فيها الشوكة للف كمية كبيرة من الخضار وبغضون وقت قياسي.

مكونات لعمل وصفة المحشي.

من أهم المكونات التي من الممكن استعمالها لتحضير المحشي ما يلي في النقاط القادمة:

ورق الكرنب.

كوبان من أي نوع مرقة.

أرز بكمية حوالي كوبين.

بصل مبشور.

وشبت وبقونس مفرومين.

توابل وملح وفلفل.

صلصة طماطم.

رشة من الشطة.

قدر ملائم.

خطوات لطريقة تحضير المحشي ولفه بالشوكة.

بالإمكان تحضير المحشي بعد لفه بالشوكة من خلال الاستعانة بما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بورق الكرنب وورق العنب وسلقه بالكمية الملائمة من الماء. لا بد من تصفية الورق تماما من الماء. بعد أن يتم السلق والتصفية للورق قومي بتقطيعه باستعمال مقص. وزعي الورق على الفلانشة. يتم وضع الخليط من الأرز والصلصة والخضار المفروم مع الملح والفلفل في الوعاء الملائم مع إمكانية إضافة ملعقتين من الزيت. وزعي الخليط بالكمية الملائمة على الورق والف يكون من خلال الاستعانة بالشوكة. بعد الانتهاء من اللف للورق يتم وضع الملفوف بالقدر الملائم. تهدئة النار على وعاء الملفوف للتسوية الجيدة مع إضافة كمية من المرقة المتوفرة لديكِ بعد إضافة الملح والفلفل عليها. اتركي الملفوف حتى يكتمل طهيه تماما، ويقدم دافئ.

يمكن لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ بدون مجهود في خلال دقائق فقط تحصلي على ورق عنب وكرنب طازج باستخدام الطرق الحديثة التي قمت بشرحها حيث توجد طرق عديدة من أهمها مثال الشوكة أو طرف اخري مثل المقص او المشط تساهم هذه الطرق في الحصول على ورق عنب بكميات كبيرة جدا في وقت قصير وبدون مجهود عليكي أن