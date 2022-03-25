لن تصدقي مفعول الفازلين على البشرة تبييض وترطيب فوري ملعقة واحدة ستجعلك قمر 14

تبحث الكثيرات من النساء عن منتجات لتبييض الوجه وتفتيحه وجعله اكثر نضارة فتقوم بشراء الكثير من منتجات البشره الخاصة بالتفتيح المتوفرة بكثرة في الأسواق، ولكن معظمها لا يناسب البشرة الحساسة يسبب لها التهابات او الحساسيه، ويوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الوجه وتفتيحه بالاضافة الى ذلك فهى تناسب اي منطقه داكنه في الجسم.

الفازلين لتبيض الوجه

يوجد الكثير من الوصفات التي يتم استخدام الفازلين فيها من أجل الحصول على بشرة مشرقة وصافية مثل الحليب، من ضمن هذه الوصفات

وصفة الفازلين وعسل النحل

من الطرق الطبيعيه الامنه التي تعمل على تبيض الوجه وجعله مشرق ومكونتها وتفصلها كما يلي

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي

ملعقة كبيرة من العسل النحل الأبيض

ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ملعقه ونصف كبيره من الحليب البودرة.

وعاء لخلط المكونات

طريقة التحضير

في وعاء على النار يتم وضع كميه من الماء تركه حتي يغلي تمام

في غضون ذلك يتم وضع الفازلين الطبي في وعاء صغير مناسب

يتم وضع وعاء الفازلين على الماء الساخن وتقلب حتى يذوب تماما.

بعد ذلك يتم إضافة العسل والملح وتقلب المكونات جيدا

في النهاية يتم إضافة الحليب البودره تقليب المكونات جيدا وتركها على جنب حتى تبرد وتتماسك.

طريقة الاستخدام

في البداية من خلال استخدام الصابون الطبي او غسول مناسب للبشرة يتم غسل الوجه جيدا.

بواسطة فوطة نظيفة يتم تنشيف الوجه عن طريق ا الطبطبة.

بعد ذلك يتم رش الوجه بكمية من ماء الورد الطبيعي وتدليك الوجه به وتركه حتى يجف.

بعد جفاف ماء الورد يتم اخذ كميه من الخليط على الوجه في حركات دائريه حتى يقوم الوجه بتشربه جيدا.

يتم استخدام هذا الكريم مرتين في اليوم لمدة ٤ شهور متتالية سوف يصبح الوجه مشرق بطريقه طبيعيه.

فوائد كريم الفازلين والعسل

يقدم هذا الكريم العديد من المزايا ومن ضمنها ما يلي