وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل البسبوسة الطرية والمتماسكة بطعم احلي من الجاهز مش هتشتري من برة تاني

حلوى البسبوسة واحدة من بين أنوع الحلى الشرقي المتميزة، ومن الممكن أن يتم عمل هذه النوعية من الحلويات من خلال اتباع خطوات بسيطة، وأهم المكونات التي ستساعد ربة المنزل في عمل البسبوسة نتابعها من خلال هذا التقرير الآتي حيث نوضح الطريقة الأساسية لعمل خليط البسبوسة بشكل ممتاز مثل الوصفة الأصلية لمحل الحلواني، ومن خلال ما يلي في الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة مع بين أهم المعلومات عن طريقة التسوية الصحيحة والخلط لعجينة البسبوسة.

مكونات إعداد البسبوسة في البيت

تعتمد طريقة عمل حلوى البسبوسة على توفر مختلف المكونات الأساسية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم تحضير صنف الحلوى المحبوب من الجميع، وكل ربة منزل تبحث عن وصفة البسبوسة الأصلية وطريقة عملها، وكيفية تسوية البسبوسة والمكونات التي تجعل حلوى البسبوسة بالقوام الطري الملائم، ومن أهم مقادير لوصفة الأساسية لعمل البسبوسة ما يلي، أهم المقادير واجبة التحضير لعمل البسبوسة ما يلي:

ثلاث أكواب من مكون دقيق لسميد.

نصف الكوب من السمن البلدي.

ملعقة من الييكينج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

رشة من الملح.

كوب من الحليب.

ربع كوب مكون عسل الجلوكوز.

ملعقتان من السكر.

شربات خفيف للبسوسة.

طريقة تحضير وصفة البسبوسة

من أهم الخطوات لعمل البسبوسة ما يلي في النقاط القادمة:

أحضري وعاء جاف ونظيف وملائم لخلط المكونات.

ضعي مختلف المكونات الجافة بداية في الوعاء وهي دقيق البسبوسة ورشة الملح وكذلك بيكينج بودر والفانيليا والسكر، والخلط الجيد ما بينهم.

قومي بعدها بإضافة السمن البلدي للمكونات مع فرك حبيبات دقيق السمولينا لتتغلف تماما باستعمال السمن.

بعد أن يتم عمل خليط السمن والدقيق تم الإضافة لبقية المكونات مع العجن برفق.

بعد أن تداخلت كل المكونات يتم وضع الخليط في داخل الصينية بمقاس ملائم.

التسوية تكون في داخل الفرن على حرارة حوالي مائة وثمانين درجة مئوية.

التسوية تكون بعد مرور ما يقرب من خمسة وأربعين دقيقة.

ثم يتم إضافة الشربات ومن المهم أن يكون ساخن حتى تكون البسبوسة طرية ومن المفضل أيضا تغطيتها.

البسبوسة من الحلويات الشرقية التي لا يمكن الاستغناء عنها في اي بيت وذلك بسبب طعمها الجيد كما أن طريقة إعدادها يمكن أن يتم بسهولة ومن خلال خطوات بسيطة وسهلة لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة عمل البسبوسة الأصلية بخطوات سهلة وسريعة وبطعم احلي من الحلواني بمقادير اقتصادية ناجحة 100%