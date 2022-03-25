نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش بمكون ميخطرش على بالك بجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف البط والفراخ من الريش والزفارة من المهام التي من الممكن أن تتم من خلال الاستعانة ببعض المكونات من المنزل والتي تساعد في تخليص البط أو الفراخ تماما من أي زفارة أو أي زيادة في الريش، ومن السهل الاستعانة بهذه المكونات والتي لها القدرة على أن تنقي البط والدجاج تماما من أي زفارة أو أي مواد قد تكون عالقة بالجلد وهذا ما يعمل على تنظيف وتعقيم البط والفراخ قبل أن يتم طهيهم، وفيما يلي من تلك السطور المقبلة نوضح كل ما يتعلق بأهم الطرق المنزلية التي تعطي أفضل نتيجة لنظافة كل النوعيات من الدواجن سواء البط أو الدجاج.

تنظيف البط والفراخ من الريش والزفارة

هناك العديد من الطرق والتي من الممكن أن تلجأ لها كل ربة بيت للتخلص تماما من أي رائحة غير مرغوبة في البط من خلال أن تستعمل مكونات غذائية من الممكن أن تعطي أفضل نتيجة لتنظيف البط أو تنظيف الدجاج والتخلص تماما من أي زغب بالبط باستعمال الدقيق، أو الردة، أو الملح أو استعمال الليمون، وكلها طرق بسيطة جدا ومتاحة أمام كل ربة منزل ترغب في أن تنظف الدجاج والبط بأفضل مستوى.

تنظيف البط باستعمال مكون الملح

الملح من المكونات المتميزة التي تعمل عل تطهير الجلد لمختلف النوعيات من الدواجن، والتخلص من الريش يكون بواسطة الاستعانة بالخطوات القادمة:

استعمال وعاء ملائم لتنظيف البط أو الدجاج بداخله.

وضع البطة بالوعاء وغسلها بشكل جيد.

تصفية البطة بشكل جيد من الماء، ويتم الفرك الجيد لها بالملح.

الملح يعمل على إزالة الريش تماما.

طريقة تنظيف البط والفراخ بالردة

الردة من المكونات التي لها القدرة على أن تزيل أي تواجد للزفارة أو رائحة الغير مرغوبة في البط أو فوق جلد الدواجن، ومن الممكن أن تستعين ربة المنزل بالردة لكي تكون أكثر قدرة على الإمساك بالريش القصير والتخلص تماما منه فمن الممكن أن تستعمل الردة بكمية ملائمة حوالي نصف كوب ومن ثم تكون الإزالة التامة للريش مع تطهير كامل للجلد.

تواجه السيدات صعوبة كبيرة جدا فى تنظيف البط والفراخ يمكنك تنظيف البط بسهولة جدا في خلال دقائق باستخدام أحدي الطرق التي قمت بشرحها من خلال استخدام الملح الخشن أو استخدام طرق أخري مثل الخل والماء المغلي تساهم هذه الطرق في تنظيف البط بسرعة الصاروخ بدون مجهود أطلاق تحصلي على بط وفراخ ي