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جميع الناس بلا إستثناء يحبون تناول البسكويت بكل أنواعه المختلفة حيث يوجد له الكثير من الأنواع، ومن ضمنها هو بسكويت البرتقال والنشادر وبسكويت العشر دقائق واليانسون وغير ذلك الكثير، فكل نوع له طعم مختلف ولذيذ ولكن نوع البسكويت السريع والسهل هو بسكويت العشر دقائق حيث أن يتم خبزه وتحضيره في أقل من ربع ساعة، ويمكن أن نقوم بعمله بالكثير من الأشكال المختلفة وترغب كل إمرأة في وجود البسكويت في المنزل لأن الأطفال تعشق تناوله في الإفطار أو في العشاء. مكونات بسكويت العشر دقائق كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب كبير من السكر الناعم الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل بسكويت العشر دقائق يتم تجهيز وعاء عميق ونضع به بيضة واحدة ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونضع نصف كوب كبير من السكر الناعم الأبيض.

ونقوم بإحضار مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة متوسطة ونستمر في تشغيله لمدة ثلاث دقائق تقريبا لخفق البيض وذوبان السكر مع باقي المكونات، ثم نضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي مع الإستمرار في تشغيل المضرب.

وقومي بتجهيز طبق آخر ونضع به كوب واحد كبير ونصف من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ونقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها.

وبعد ذلك نضع خليط الدقيق على خليط البيض والسكر والزيت ولكن بشكل تدريجي ويتم عجنهم بإستخدام الإيد للحصول على عجينة طرية ومتجانسة ونترك العجينة جانبا حتى ترتاح لمدة ربع ساعة تقريبا.

ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية وقومي بتشكيل عجينة البسكويت على شكل كرات صغيرة أو متوسطة الحجم.

ونحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بالزبدة ونضع هذه الكور في الصينية ويتم الضغط عليها وبعد الإنتهاء نضع الصينية في الفرن ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم إخراجه وعندما يبرد يتم تقديمه. عمر شويل - جدة أعملي ألذ بسكويت ال10 دقائق بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطريقة ناجحة وبطعم مقرمش ودايب دوب - ثقفني

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