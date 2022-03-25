نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكي جسمك بملعقة نشا لتبييض وتفتيح الجسم كله وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت من أول دقيقة في المقال التالي
كل فتاة تبحث عن خلطة تساعدها في تبييض الجسم بالمناطق الداكنة التي توجد به حيث أن منطقة البيكيني تعتبر من أكثر المناطق التي يزداد بها السواد بشكل واضح ومختلف عن باقي مناطق الجسم، وكذلك الأمر في منطقة تحت الإبط فهي أيضا تكون بهذا اللون ومن المعروف أن منطقة البيكيني تكون شديدة السواد نتيجة عدم النظافة بإستمرار أو عدم تقشيرها، فهي من أكثر المناطق التي تتراكم عليها خلايا الجلد الميتة لذلك تكون بهذا اللون، وغير هذا فأن تراكم الجلد الميت عليها بكثرة قد يتسبب في تراكم أيضا الجراثيم والبكتيريا التي يكون لها دور في وجود بعض الإلتهابات التي يعاني منها العديد من السيدات.
أما بالنسبة لمنطقة تحت الابط فهي تكون باللون الأسمر نتيجة التغيير في أنواع مزيلات العرق أو إستخدام أنواع تحتوي على المواد الكيميائية أو نتيجة الوزن الزائد، فالإحتكاك له دور كبير جدا في إسمرار الجلد في أي منطقة فكل هذا يوجد له علاج واحد فقط يجعلنا نحصل على النتيجة المرغوب فيها وبأقل تكلفة وبدون تعب وهي إستعمال وصفة طبيعية مثل وصفة النشا، حيث أن النشا يساعد بشكل كبير على تبييض بشرة الجسم بكل هذه المناطق وبدون أن يسبب لها أي ضرر على الجلد، وذلك من خلال مزج النشا مع بعض المكونات الطبيعية الآخري.
مكونات وصفة النشا لتبييض الجسم
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.
- ربع كوب كبير من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
مكونات وصفة النشا لتبييض الجسم
- يتم تحضير وعاء ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم ثم نضع ربع كوب كبير من ماء الورد.
- وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ونقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها ويتم وضع هذه الوصفة على الجسم.
- ثم نتركها حتى تجف وقومي بغسل الجسم بإستخدام الماء الفاتر وبعد الإنتهاء يتم تجفيف الجسم ونضع كريم مرطب و يمكن تكرارها مرة واحدة في الإسبوع.
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