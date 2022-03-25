معجزة رهيبة.. أقوي مشروب لتفتيت حصوات الكلى والأملاح والتهاب المثانة في 3 أيام والنتيجة سحرية

يوجد كثير من الأشخاص الذين يعانون من الحصوات وتمركزها في الكلى وحصوات الحالب أيضا التي يعاني منها الرجال مما يسبب لهم الكثير من المتاعب والألم الشديد فقام الكثير من هؤلاء بالبحث عن المشروبات القوية التي تعالج الكلى وتخلصنا من الحصوات الموجودة بها وتنعش صحة الجسم وتجدد خلايا الكبد وتعمل على تنظيف الجسم من الأملاح وسوف نوضح أقوى هذه المشروبات وطريقة تحضير أقوى مشروب من خلال هذا المقال.

وصفة مشروب التخلص من الكلى في ٣ أيام

المكونات:

خل تفاح.

أوراق ريحان.

عسل ابيض.

كوب ماء.

طريقة تحضير:

نحضر أوراق الريحان ونغسلها جيدا ونضعها في الماء على النار حتى تغلي عند تمام الغليان نرفعها من على النار.

نضع بعد ذلك الخل في الوعاء ونقلبه ونغطي الخليط.

نحضر كوب فارغ نضع به ملعقة العسل ثم نسكب عليه مغلي الريحان مع الخل ونقلب المشروب ثم نقوم بتناوله.

نجد أنه في غضون ثلاثة أيام سوف يتم التخلص من جميع الأملاح الموجودة في الكلى والتهابات الكلى أيضا.

أهم مشروبات تنظيف الكلى

عصير الليمون: هو من المشروبات القوية جدا وتعمل على تنظيف الكلى والتخلص من الحصوات الموجودة في الكلى إلى جانب أنه يقوي المناعة ويحافظ على الجسم من الأمراض الفيروسية ونزلات البرد.

عصير البقدونس: يعرف البقدونس بمدى فاعليته في تنظيف الكلى من الأملاح إلى جانب ذلك يقوم الأطباء بنصيحة شرب عصير البقدونس لتنظيف الكلى من الأملاح.

التوت البري: يستخدم التوت البري في علاج أمراض المثانة والالتهابات الخاصة بها ويعمل على التخلص من الاملاح الزائدة ويساعد حصوات الحالب في النزول بكل سهولة.

مشروب الديتوكس خليط الخضروات: هو عبارة عن خضروات يتم غسلها جيدا ووضعها في الماء لعدد كبير من الساعات ثم تناول هذا الماء على مدار يومين .

مشروب الديتوكس خليط الفواكه: هو عبارة عن خليط من الفواكه المقطعة توضع في الماء أكثر من ١٢ ساعة ثم نتناولها ويمكن أن نخلط الفواكه مع الخضار مثل الخيار مع التفاح مع البروكلي.

نجد أن مشروبات الديتوكس تعمل على تنظيف الجسم من الأملاح والسموم وتساعد في التخلص من الدهون ونسفها.