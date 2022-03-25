بأسرار المطاعم.. طريقة عمل البرجر على أصوله وسر التتبيلة الخطيرة بطعم يجنن زي ماكدونالدز

البرجر أو الهمبرغر كما يطلق البعض عليه، وهو من أشهر الوجبات السريعة التي يفضلها الكثير منا، وتعتبر فئة الجامعات والمعاهد هم أكثر الأشخاص المقبلين على شراء مثل هذه الوجبات السريعة والخفيفة والتي لا تحتاج مجهودا في تناولها، ولكن للأسف كثر الغش والفساد في الكثير من أصحاب محلات والمسؤولين عن تصنيع عجينة البرجر، فلذلك أصبحت معظم الأمهات تبحث على جميع وسائل التواصل الإجتماعي للوصول إلى أفضل طريقة لعمل عجينة البرجر في البيت، كل ما يجب عليكِ فعله هو قراءة الفقرات القادمة لكي تحصلي على عجينة البرجر اللذيذة في البيت.

مكونات عمل عجينة البرجر في البيت

على الرغم أن المكونات متعددة إلا أنها بسيطة وسهلة ومعظمها موجود في كل بيت، مع العلم أن الكمية التي سوف نقوم بعرض مكوناتها تكفي لأسرة مكونة من أربع أو خمسة أفراد، ويمكن مضاعفة أو تقليل الكمية على حسب عدد أفراد الأسرة، إليكم المكونات:

ثلاث أكواب ونصف من الدقيق الفاخر.

ملعقة ونصف من الخميرة البيرة.

ملعقة من السكر الناعم.

ملعقة من الملح الناعم.

كوب ونصف من الماء الدافئ، أو على حسب رغبة العجين.

ملعقتين من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من السمنة.

كوب ونصف من اللبن المغلي.

بيضة كبيرة.

بيضة كبيرة. ملعقة كبيرة ونصف من السمسم الأحمر.

طريقة تحضير عمل عجينة البرجر في البيت

يجب إحضار جميع المكونات السابق ذكرها في الفقرة السابقة، لعمل احلى عجينة برجر واطعم من الجاهزة:

قبل البدء في التحضير، يجب وضع الخميرة والسكر في كوب من الماء الدافئ من خمسة إلى عشرة دقائق حتى تختمر مع بعضها لأن السكر والماء يساعد في سرعة التخمير.

نحضر وعاء مناسب للعجن ونضع فيه الدقيق مضاف إليه الملح واللبن والبيضة.

نضع كوب الخميرة السابق تحضيره.

يتم عجن جميع المكونات مع بعضها حتى يصبح ملمسها ناعم وخالي من أي تكتلات.

يتم وضع ملعقة من الزيت على وجه العجين ثم بعد ذلك نقوم بتغطية.

بعد تخمر العجينة يتم تقطيعها إلى كرات متساوية.

قم بفرد كل كرة على حدى، بعد ذلك يتم وضع القليل من الزيت على وجه كل كرة ويتم رش القليل من السمسم.

يتم رص الكرات على صينية، ويتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 170 درجة.

عندما تصل درجة اللون إلى اللون الذهبي يتم إطفاء الفرن وإخراج الصينية وتركها حتى تبرد تماما.

يمكن عمل البرجر في البيت بكل سهوله بدون مجهود في خلال دقائق فقط تحصلي على ألذ برجر مثل المطاعم قومر أولا بإتباع الخطوات في المقال التي تساهم في عمل برجر المطاعم الحقيقي بدون مجهود خلال دقائق عند اتباع هذه الخطوات تتمكني من عمل برجر محترف مثل المطاعم بسهولة وبدون مجهود للحصول على برجر شهير وعند عمله لا