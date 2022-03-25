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يعتبر الباذنجان من أنواع الخضراوات المفيدة والمغذية لصحة وجسم الإنسان فهو له فوائد كثيرة جدا وذلك نظرا لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ومن أهم هذه العناصر هي البروتينات والفيتامينات وغير ذلك أنه غني جدا بالحديد والكالسيوم وأنه يعالج فقر الدم فقد توجد الكثير من وصفات الباذنجان، ولكن وصفة الباذنجان المقلي هي من ألذ وأجمل الأكلات فنجد عدد كبير من الناس يحبون تناوله وخاصة في وجبة الإفطار مع الأكلات الشعبية، ولكن لابد أن يتم عمله بطريقة صحية حتى لا يضر الصحة وهي أن يتم قليه بدون أن يشرب زيت كثير. مكونات قلي الباذنجان بدون أن يمتص زيت كيلو واحد من الباذنجان.

رشة من الملح.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

كمية مناسبة من الماء.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي. طريقة عمل الباذنجان المقلي بدون أن يمتص زيت نقوم بغسل الباذنجان ثم نتخلص من الجزء العلوي منه ويتم تقطيعه على شكل دوائر أو شرائح ونضعهم في طبق كبير ونضيف إليه رشة مناسبة من الملح.

ثم نتركه بهذه الطريقة لمدة ساعة تقريبا وبعد ذلك نحضر وعاء مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

وقومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة وملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها ونقوم بوضع كمية مناسبة من الماء ونضعها بطريقة تدريجية مع الإستمرار في التقليب بإستخدام مضرب السلك اليدوي للحصول على عجينة سائلة قليلا.

ومن الممكن أن نضع كمية البقدونس المفروم أو ممكن أن نستغني عنه ثم نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها كمية قليلة من الزيت.

وعند تسخينه نضع شرائح الباذنجان في خليط الدقيق ونقوم بوضعها في الزيت ونتركهم حتى يكون لونه ذهبي ومقرمش ويتم إخراجه ووضعه في طبق به مناديل لإمتصاص الزيت. عمر شويل - جدة من غير ما يشرب زيت أعملي الباذنجان المقلي المقرمش بطريقة صحية وطعم لذيذ - ثقفني

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