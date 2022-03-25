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الكيكة تعد من الحلويات التي تتميز بمذاق جميل ولذيذ وتوجد أنواع كثيرة منها ولكن النوع الأحلى والتي يمكن تناولها كثيرا من قبل الناس هي كيكة الشاي، فمن الممكن أن نقوم بعملها بطريقة بسيطة وسريعة ولا تأخذ وقت كثير في التحضير وأيضا المقادير التي تحتوي عليها هذه الكيكة موجودة في أي مطبخ ومن ضمنها هو الدقيق والبيكينج بودر والبيض والزبدة أو السمنة وغير ذلك، ولكن هذه المكونات هم المكونات الأساسية للكيكة ويمكن أن يتم عمل كيك الشاي السادة بدون أن نضيف إليها البيض. مكونات كيك الشاي كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

رشة من الملح.

كوب واحد كبير وربع من السكر.

ثلاث بيضات.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة. طريقة عمل كيك الشاي نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به ثلاث بيضات ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة ونستمر في تشغيله لخفق البيض ومع الإستمرار في تشغيله نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ونستمر في تشغيل المضرب ثم نضع كوب واحد كبير وربع من السكر ويتم تشغيله لعدة دقائق حتى نتأكد من ذوبان السكر ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ومع الاستمرار في الخلط قومي بوضع كوب واحد كبير من الحليب السائل ثم نضيف كوب إلا ربع من الزيت النباتي بشكل تدريجي.

وبعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة ونستمر في خفق جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم نحضر طبق آخر ونضع به كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول ورشة من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.

وقومي بوضع هذا الخليط على خليط البيض ولكن تدريجيا مع الإستمرار في العجن ونحضر صينية وندهنها بالزبدة ونضع بها خليط الكيك.

ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٥٠ درجة مئوية ومن الضروري أن نقوم بتشغيلها قبل البدء في عمل الكيكة ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حوالي ساعة إلا ربع. عمر شويل - جدة أعملي ألذ كيك شاي اقتصادي تفطري بيه بمقادير مظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة - ثقفني

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