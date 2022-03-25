سحر مفعول الفازلين لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج وتحويله لخيوط حرير من أول أستعمال

الشعر الناعم يعد علامة من علامات الجمال التي تتزين بها كل إمرأة وفتاة حيث أنه يعتبر تاج بالنسبة لهم لذلك تحافظ عليه بشكل مستمر، لأن الإهمال في العناية بالشعر ممكن أن تضره وتظهر به عدة مشاكل تؤثر سلبيا على نفسية المرأة، لذلك لابد من الإهتمام والعناية به دائما حتى يكون ملفت وخالي من المشكلات التي ممكن أن تعاني منها بعض الفتيات، ومن ضمن هذه المشاكل هي الشعر الخشن أو جفاف الشعر ووجود قشرة بالرأس ومشكلة الصلع ومشكلة تساقط الشعر ووجود فراغات بالرأس والشعر القصير والخفيف وغير ذلك العديد من مشاكل الشعر، فكل هذا قد يجعل المرأة تشعر بالخجل والإكتئاب وتريد دائما أن تصل إلى الحل المناسب لحلها أو لعلاجها.

ومن أكثر هذه المشاكل هي مشكلة الشعر المجعد أو الشعر الخشن وهذا يوجد له طرق كثيرة جدا ومختلفة لعلاجه أو لتنعيمه، فمن الممكن أن نستخدم بعض الكريمات أو الزيوت أو نستخدم بعض الأدوات مثل مكواة الشعر وغيرها أو يتم إستخدام خلطة من الخلطات الطبيعية، ولكن الأفضل بين كل هذا هو إستعمال خلطة طبيعية فهي التي تعطينا النتيجة المطلوبة وبطريقة طبيعية وصحية ولا تسبب أي ضرر على الشعر، فالخلطة التي تساعد على ذلك هي خلطة زبدة الشيا فأن زبدة الشيا من أكثر المواد الطبيعية إستخداما لعلاج الشعر من مشكلات كثيرة.

مكونات خلطة زبدة الشيا لتنعيم الشعر

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة زبدة الشيا لتنعيم الشعر