نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول كريم بانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير في ساعتين فقط في المقال التالي
تعاني أغلبية الفتيات والنساء عن مشاكل كثيرة بالشعر ومن أكبر هذه المشاكل هي مشكلة الشعر الخشن أو المجعد فهذه المشكلة تتسبب في وجود حالة نفسية للفتاة التي تعاني منه، فمن المعروف أن المرأة تهتم بجمالها وبمظهرها لذلك تعتني بالوجه دائما والشعر والجسم أيضا ولكن في هذا المقال يمكن أن نتحدث عن مشكلة من ضمن مشاكل الشعر وهي الشعر الخشن، حيث أنها تؤثر تأثير سلبي على الشكل لذلك ترغب كل إمرأة في علاجها بطريقة سريعة وفي نفس الوقت تكون طبيعية لا تسبب تلف له.
وأن هذه المشكلة ممكن أن يعاني منها كبار السن أو صغار السن فيقومون بالبحث عن الطرق التي تعمل علي تنعيمه، ومن أهمها هي إستخدام السشوار وغيره أو إستعمال كريمات الشعر أو الوصفات الطبيعية ولكن الأفضل من بين كل هذا هو إستخدام الوصفات الطبيعية أو الكريمات، ولكن ليس كل أنواع الكريمات تكون مفيدة فالكريم الذي يساعد على فرد وتنعيم الشعر الخشن هو كريم بانثينول فهذا الكريم يعمل على لمعانه وترطيبه وعلاجه من الجفاف، وكذلك يقضي تماما على القشرة التي توجد بالشعر في فصل الشتاء وغير ذلك أن كريم بانثينول يمكن أن نستخدمه في علاج مشاكل البشرة والجسم.
مكونات خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من كريم بانثينول.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.
خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر
- قبل البدء في تجهيز هذه الخلطة نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر حتى يكون نظيف وعندما يجف الشعر تماما يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من كريم بانثينول.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز الحلو وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا ويتم تقليبهم مع بعض.
- وقومي بتجهيز فرشاة ونضعها في هذه الخلطة ويتم دهن الشعر بإستخدامها بشكل جيد لتصل للجذور وحتى إلى الأطراف.
- ثم نضع قبعة على الشعر ونتركه حوالي ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم غسله بالماء الفاتر والشامبو.
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