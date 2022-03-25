نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بطاطس كنتاكي.. ملعقة واحدة ضفيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة وانسي أنها تشرب زيت تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة لبطاطس من الأطعمة اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس، الكبار والصغار، والكثير من السيدات يحبون صنعها مقلية مقرمشة حتى يكون طعمها لذيذ رائع، وحتى لا تفقد البطاطس قيمتها الغذائية ولا تضيع فائدتها من القلي في زيت غزير، يبحث الناس عن طرق صحية لقلي البطاطس والإستفادة منها، لأن الصحة مهمة للإنسان والبطاطس عندما يتم تحضيرها في زيت غزير تصبح عديمة الفائدة، وقد تسبب العديد من الأمراض، ولكن من الأفضل أن نستخدم ما أعطانا الله بطريقة صحيحة حتى لا نؤذي أنفسنا، ولا أولادنا، ومع التطور الذي نشهده هذه السنوات يقوم الناس بإكتشاف العديد من الوصفات والطرق لكل المأكولات.

طريقة قلي البطاطس المقرمشة بملعقة نشا

تحضير البطاطس بهذه الطريقة سيكون مفيد جداً وصحي، وخصوصا أكثر السيدات يصنعن الطعام في المنزل ولا يحبون شرائه من الخارج حتى يضمنون أنه صحي ومفيد وليس فيه خطر على صحتهم أو صحة عائلتهم، وتمت تجربة وضع النشا على البطاطس قبل أن يتم قليها في الزيت ووجدوا أن طعمها أصبح رائع أفضل من الطرق الأخرى، وصحي أكثر.

مكونات التحضير

•ثمرتين بطاطس.

•ملح

•فلفل

•كوب خل.

•ملعقة نشا.

•زيت للتحمير.

طريقة التحضير

•نقوم بغسل البطاطس

حتى نتخلص من الأتربة الموجودة عليها.

•ثم نقوم بتقطيعها أصابع متوسطة الحجم، حتى تكون مناسب للقلي.

•نضعهم في الخل والماء نصف ساعة.

•نغسل البطاطس مرة أخرى ثم نجففها جيداً.

•نضعهم في وعاء ونقوم بتقليب النشا بهم.

•نضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن بشكل جيد.

•نضع البطاطس جزء جزء مع التقليب.

•بعد خمس دقائق نقوم بتوطية النار و تقلب البطاطس.

•ثم نترك البطاطس حتى تحصل على اللون الأصفر.

•نصفي البطاطس من الزيت جيداً ونضعهم في طبق به بعض الأوراق حتى نتخلص من الزيت بشكل أفضل.

•نضيف البهارات والملح.

فوائد البطاطس

تعتبر البطاطس من الأكلات اللذيذة المليئة بالفيتامينات، التي تساعد على رفع مناعة الجسم، كما أنها تفيد الجهاز الهضمي، وتحسن أدائه، كما أنها من ضمن النشويات التي تحسن الحرق، كما أن البطاطس المسلوقة فوائدها أكثر بكثير من المقلية.

البطاطس من أكثر الأطعمة التي يحبها الكبار والصغار لذلك يحب إذا كنت تريد الحصول على بطاطس مثل المطاعم تقةم يوضع ملعقة من النشا تعمل بصورة كبيرة على التخلص من الزيت الموجوده في المقلاة وتساعد في الحصول على بطاطس مقرمشة بدون مجهود في خلال دقائق قومي بوضع ملعقة النشا ستلاحظين أنها تصبح مقرمشة مثل المطاعم بسهولة وبدون مجهود اطلاقا