نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك أسمرار في بشرتك ورقبتك ضعي الخلطة المعجزة 30 دقيقة ولن تصدقي بياضك وجمالك في المقال التالي
تفتيح البشرة هو حلم كل السيدات التى يرغبون ببشره بيضاء دون أى عيوب، هناك معظم النساء يلجؤون إلى كريمات التفتيح إلى تعمل على تبييض البشرة، ولكن هذه الكريمات يمكن أن توثر على جلد البشرة وتعمل حساسية بالجلد، مما تؤدى إلى الأضرار بها ووجود بقع بنية عليها، ومن الأفضل استخدام المواد الطبيعية التى تؤدى إلى نفس النتيجة دون أى إتلاف للبشرة، وسوف نعرض إليكم وصفة لتفتيح البشرة والرقبة.
تحضير وصفة لتبييض البشرة والرقبة
تتعرض البشرة للعوامل الخارجية ومنها أشعة الشمس التى تعمل على اسمرار البشرة وتكوين طبقات جلد متراكمة على سطح البشرة يجب إزالتها، ويعتبر الزبادى من المكونات الطبيعية التى تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة، كما أنه يغذى البشرة ويمنحها الاشراق والتفتيح الملاحظ، ويعد الزبادى من الوصفات التى تعمل على تهدئة البشرة من آثار التهابات البشرة المصاحبة للتعرض للشمس المباشرة.
فهو ممتاز لكل أنواع البشرة، كما أن الترمس من الوصفات الطبيعية التى تعمل على تقشير خلايا الجلد الميت وظهور خلايا جلد جديده تعمل على تحسين مظهر البشرة، فالترمس يعمل على تفتيح البشرة وعلاج الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، كما أنه يعمل على تنعيم الجلد طبيعياً فالترمس المطحون له فوائد عديدة فى تحسين مظهر الجلد وإغلاق المسامات الواسعة و إخفاء آثار الحبوب.
طريقة تحضير وصفة لتبييض الوجه والرقبة بالزبادى والترمس المطحون
المكونات
- نصف كوب زبادى لايت.
- معلقة كبيرة ترمس مطحون من العطار.
- معلقة صغيرة ماء ورد.
- معلقة صغيرة جليسرين.
- عصير نصف ليمونة.
تحضير وصفة الترمس المطحون والزبادى لتفتيح الوجه والرقبة
- نحضر بولة كبيرة ونضع الزبادى والترمس والجليسرين وماء الورد والليمون.
- نخلط جميع المكونات الطبيعية جيدا للحصول على ماسك يفرد على البشرة.
- نحضر البشرة وننظفها من الأتربة المتراكمة عليها بالغسول المناسب.
- نجفف البشرة جيداً، ثم نضع الماسك على البشرة والرقبة ونتركة لمدة نص ساعة حتى تصبح البشرة مشدودة من الماسك.
- نفرك الماسك من على البشرة والرقبة، ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم البارد لنغلق المسامات.
- سوق تلاحظين النتيجة من اول إستخدام.
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