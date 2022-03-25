نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفردي شعرك الخشن والمموج وأجعليه خيوط حرير بزيوت طبيعية سحرية ومن أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الناعم الصحى الطويل الغير مقصف هو من علامات الجمال عند المرأة، فيلجؤون بعض النساء إلى مراكز التجميل لفرد الشعر الخشن بالمكونات الكيميائية مثل البروتين والكيراتين اواعشاب الفرد وهذه الطرق سوف تضر بالشعر وتعرضه للسقوط و إتلاف بصيلات الشعر، ولكن استخدام المواد الطبيعية والزيوت الطبيعية قد لا تؤثر على الشعر بل تكسبه النعومه واللمعان، وسوف نقدم لكى سيدتى طريقة لتنعيم الشعر الخشن بطرق طبيعية.

تحضير وصفة لتنعيم الشعر الخشن

الشعر الناعم حلم كل امرأة، وتعتبر الزيوت الطبيعية من أهم الحلول التى تعمل على تنعيم الشعر الخشن، كما أنها تساعد فى ترطيب الشعر وتقويته وحمايته من التعرض للأتربة واشعه الشمس التى تضر بخصلات الشعر، ومن أهم الزيوت التى تعمل على تنعيم الشعر الخشن هو زيت الزيتون فهو يساعد فى تنعيم وترطيب وتغذية الشعر وتجعله أكثر نعومة وجمال.

كما أن زيت جوز الهند من الزيوت المهمة التي تعالج أمواج الشعر وتساعد فى فردها بطريقة سريعة، كما أنه يعمل على تقوية خصلات الشعر وعدم تعرضه للسقوط، وزيت الجوجوبا من الزيوت الطبيعية الساحرة التى تعالج خشونة الشعر وتجعله أكثر انسيابية ولمعان فعند خلط جميع الزيوت الطبيعية سوف تحصلين على شعر ناعم وقوى، فهى زيوت تعمل على تنعيم الشعر وتقويته وسوف تلاحظين شعر ناعم الملمس وانسيابي في مدة زمنية قليلة من الاستخدام.

تحضير وصفة لتنعيم الشعر بزيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الجوجوبا

المكونات

3 معالق كبيرة من زيت الزيتون.

3 معالق كبيرة من زيت جوز الهند.

3 معالق كبيرة من زيت الجوجوبا.

طريقة تحضير الزيوت الطبيعية لتنعيم الشعر

نحضر وعاء ونضع الزيوت الطبيعية ونخلطهم جيداً.

نضع الزيوت الطبيعية على الشعر ونتركه لمدة ساعة على الشعر.

نقوم بتغطية الشعر بفوطة دافئة لوصول الزيوت إلى بصيلات الشعر وتغذيته.

يغسل الشعر بالماء والشامبو.

نكرر هذه الوصفة مع كل استحمام.

سوف تلاحظين عند استخدام الزيوت الطبيعيه بانتظام الحصول على شعر قوى ناعم غير مقصف، كما أنه يعالج جفاف الشعروهيشانه، وتعمل هذه الزيوت على تغذية فروة الشعر مما تجعلها أكثر قوة ولمعان