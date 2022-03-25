مقشر قوي منزلي لتبييض وتقشير الوجه لن تصدقي مفعول ملعقة واحدة منه على بشرتك ستجعلك ملكة جمال

الفازلين له فوائد عديدة فى البشرة، فهوله تأثير قوى على البشرة مما يجعلها أكثر إشراقاً ولمعاناً، كما أن الفازلين يصلح لجميع أنواع البشرة ويمكن أن يستخدم فى وصفات تفتيح البشرة أو عمل اسكراب لتقشير الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة، فهو يحتوى على مادة مرطبة تجعل بشرتك ناعمة مثل الحرير، وسوف نقدم إليكم خلطة للبشرة بالفازلين.

طريقة عمل خلطة الفازلين للبشرة

الفازلين من المرطبات التى تعمل على تحسين ملمس البشرة وتجعل البشرة ملساء مثل البيبيهات، فهو يدخل فى العديد من الوصفات الطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء وإغلاق المسامات التى تعمل على ظهور الحبوب، فهو مفيد لكل أنواع البشرة خصوصاً البشرة الجافة لما له من مادة مرطبة تعمل على تحسين ملمس الجلد، وتتنوع وتتعدد الوصفات التى تعالج مشاكل جميع أنواع البشرة، ويأتي الفازلين فى مقدمة الوصفات التى تعمل على تقشير البشرة دون أن يتسبب فى جفافها أو حساسية البشرة.

تحضير وصفة الفازلين للبشرة

تحضير اسكراب لتقشير البشره بالفازلين والملح

المكونات

معلقتين كبار من الفازلين.

معلقة ملح ناعم.

قطرات من ماء الورد.

تحضير اسكراب الفازلين والملح للبشرة

نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها الفازلين والملح وماء الورد ونعجنهم جيداً.

ينظف الوجه قبل وضع الاسكراب عليه بالغسول المناسب لكل بشرة.

يجفف الوجه جيداً، ثم يفرد الماسك على البشرة النظيفة.

يترك الاسكراب لمدة ربع ساعة.

نفرك الاسكراب لمدة دقيقة واحدة خصوصاً فى أماكن الأنف والجبين والذقن حتى نتخلص من الرؤوس السوداء، نفركها فى حركات دائرية.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر فقط.

نكرر هذه الخطوة يوم فى الأسبوع.

نضع قطنة مغموسة بماء الورد على الوجه كله لنغلق المسام.

هذه الوصفة سوف تعمل على تنظيف المسامات التى يتراكم بها الدهون التى تتسبب فى ظهور حب الشباب، كما أنها تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة وتنعيمها، فهو يعد بمثابة تقشير للوجه طبيعياً دون أن يتسبب فى حساسية البشرة أو جفافها، ويمكن استخدام الاسكراب يوم فى الأسبوع لمده شهر سوف تلاحظين نتائج مذهله فى تحسين ملمس البشرة.