خلطة الحنة لصبغ الشعر باللون البني والأحمر في المنزل وإزالة شيب الشعر المبكر بدون عودة وأضرار

الشعر الأبيض من الأمور المزعجة التى تؤرق جميع النساء والرجال، جميعنا لا نريد أن نرى الشعر الأبيض ولحل هذه المشكله نلجأ إلى الصبغات الموجودة لتلوين خصلات الشعر، ولكن هذه الصبغات توجد به مواد كيميائية تضر ببصيلة الشعر وتضعفه وتتسبب فى سقوطه ولكن الحنة الطبيعية لا تؤثر على الشعر بل أنها تعتبر مفيدة للشعر، وسوف نقدم لكى سيدتى عن وصفه لتلوين الشعر بالحنة الطبيعية.

صبغ الشعر بالحنة

كثيراً من النساء يرغبون فى تلوين شعرهم وتغير لون شعرهم للون مختلف ومميز، فيقومون بصبغ الشعر بصبغات قد تؤثر على صحة الشعر وتؤذيه، ويمكن استبدال هذه الصبغات بالحنه الطبيعية التى تعمل على تغذية الشعر وتنعيمه دون الاختلاف به، فهى تتكون من مواد طبيعية لا تؤثر على الشعر بل تغذيه وتعمل على إعادة تحسين مظهره.

كما أنها متعددة الألوان الجميلة فمنها اللون البنى والأسود والأحمروالاصفر الذى يتلاءم مع كل سيدة، ويمكن أن نخلط الحنه بمكونات طبيعية تعمل على تغيير اللون الذى ترغب به، كما أن الخل فى الصبغة يعمل على تثبيت اللون لمدة طويلة.

مكونات صبغ الشعر بالحنة

المكونات

كيس حنه جلورى اى لون ترغبين به.

معلقة خل صغيرة.

معلقة ماء دافىء.

تحضير صبغة الشعر بالحنة

نحضر بوله صغيرة ونضع بداخلها الحنه والخل والماء ونخلطها حتى يتجانس الخل مع الحنه.

نقوم بوضع الحنه على الشعر النظيف الجاف بواسطة الفرشاة نقوم بتغطية جميع خصلات الشعر بالحنه وتغطية الرأس بالبونية المخصص للحنة.

تترك الحنه على الشعر لمدة ساعة، ثم نقوم بغسل الحنة بالماء فقط ولا يوضع اى صابون أو شامبو الا بعد نزول الحنه من على الشعر.

يشطف الشعر بالماء والشامبو.

تحضير صبغ الشعر بالحنة الطبيعية والكردية لإعطاء اللون الأحمر

المكونات:-

معلقة كبيرة من الحنه الطبيعية.

باكيت شاى كركديه.

معلقة خل صغيرة.

تحضير الحنه بالكركديه