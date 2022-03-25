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كيكة النسكافيه الباردة ،من أكثر أنواع الكيكات التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، فهي سهلة وسريعة التحضير ومكوناتها متوفرة في كل مطبخ، كما أن يمكن إعدادها في 10 دقائق فقط بدون الحاجة إلى فرن، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي أفضل وصفة مضمونة لإعداد الكيكة بابسط الخطوات و بالذ مذاق. مكونات كيكة النسكافيه الباردة 5 أكواب حليب

٦ ملاعق نشا ذرة

معلقتين كاكاو خام

2معلقة نسكافيه

كوب الا ربع سكر ابيض ناعم

معلقة زبدة

نصف كوب قشدة (اختياري)

بسكوت سادة طريقة إعداد كيكة النسكافيه الباردة ضعي 4 أكواب من الحليب البارد في وعاء عميق

ثم قومي بإضافة 6 ملاعق كبيرة ممسوحه من نشا الذرة وملعقتين من الكاكاو الخام وملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

اخلطي جميع المكونات السابقة معاً تمامًا، حتى تصبح ناعمة وخالية من أي تكتلات

ثم قومي بإضافة كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

ضعي المكونات السابقة على نار هادئة واستمري في الخلط، حتى يبدأ الخليط في التماسك قليلاً.

قومي بوضع ملعقة كبيرة من الزبدة، و اضربيهم معاً، حتى يبدأ قوام البودينج في التماسك ويصبح قوامه متوسط.

يمكنك وضع نصف كوب من القشدة البلدي أو المعلبة أو يمكنك الاستغناء عنها على حسب بالرغبة.

اتركي المكونات السابقة حتى تبرد قليلاً، وقومي بتحضير الخطوة الثانية.

ضعي ملعقة من القهوة سريعة الذوبان في نصف كوب من الحليب البارد و اخلطيهم جيدًا.

ضعي قطع البسكوت في خليط الحليب، واخرجيها سريعاً، ثم ضعيها بداخل الصينية المعدة لتحضير الكيكة.

استكملى باقي قطع البسكوت بنفس الطريقة، حتى تقومي بتغطية قاع الصينية تمامًا، ثم قومي بفرد البودينج من فوقها بطبقة متوسطة.

استمري في تطبيق الخطوات السابقة، فضعى طبقة أخرى من البسكوت وفوقها بودينج وهكذا، حتى تصلى للطبقة الأخيرة.

ضعي كيكة النسكافيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ثم قومي بإخراجها.

قومي بتزيين الوجه بطبقة من البسكوت المجروش المخلوط مع ملعقة من الكاكاو الخام، أو بطبقة من الشوكولاتة المبشوره.

قومي بتقطيع الكيك وتقديمها باردة، واستمتعي بمذاقها بجانب أي من المشروبات الدافئة المفضلة. عمر شويل - جدة كيكة النسكافيه البارده اسهل والذ كيكه فى عشر دقايق و اطعم من الجاتوه - ثقفني

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