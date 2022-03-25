رمضان على الابواب طريقة عمل الكنافة الجبنة والقطايف في البيت

طريقة تحضير الكنافة والقطايف

تعتبر الكنافة والقطايف من الحلويات التي تقدم في الكثير من المناسبات بالتحديد في شهر رمضان الكريم فلديها مذاق مختلف ولذيذ للغاية، ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير الكنافة والقطايف.

طريقة تحضير الكنافة

يتم تحضير الكنافة بمقادير بسيطة للغاية وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

باكيت من عجينة الكنافة.

ملعقتان من الزبدة.

جبن الموتزاريلا المبشورة.

كأس إلا ربع من السميد.

مائتان جرام من الحليب.

خمسة كؤوس من المياه.

مائة جرام من الزبدة.

قطر.

خطوات التحضير:

يتم تحضير الكنافة باتباع الخطوات الآتية:

الحصول على صينية ثم يتم فرك الكنافة بها ثم يتم إضافة الزبدة بعد أن تذوب ثم يتم دعك كافة المقادير باليدين ثم يتم فردها بصورة متساوية في صينية الفرن. بعد ذلك يتم وضع الجبنة على العجينة. الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من السميد والمياه والزبدة والحليب ثم يتم رفعهم على نار متوسطة ثم يتم تقليب الخليط لحين أن يتماسك. بعد ذلك يتم رفع الإناء من على النار ثم يتم وضع الخليط فوق الجبنة. القيام بإدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة. يتم إخراجها من الفرن ثم يتم وضع القطر فوق الكنافة.

طريقة تحضير القطايف

تعتبر القطايف أيضًا من أبرز أنوع الحلويات التي لديها مذاق شهي ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير القطايف:

أربعة جرام من الطحين.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقتان من كلًا من السميد والحليب المجفف والسكر.

نصف كأس من الزيت.

كأسان من المياه.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير القطر:

كمية من السكر.

كأس من المياه.

ملعقة من مياه الزهر.

ملعقة من مياه الورد.

قطر.

مقادير الحشو:

جبن العكاوي.

ملعقتان من السكر.

زيت للقلي.

طريقة التحضير: