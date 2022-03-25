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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير القناع المذهل للتخلص من مسام الوجه الواسعة طبيعياً من المنزل في 3 أيام فقط، ترتبط مشكلة مسام الوجه الواسعة بالبشرة الدهنية والمختلطة، لذا يبحث جميع أصحاب البشرة الدهنية و المختلطة عن طريقة طبيعية للتخلص من مسام الوجه الواسعة، طريقة بديلة للديرما بن لذا سوف نحتاج إلى الطماطم لتحضير القناع، في الطماطم تحتوي على نسبة عالية من الليكوبين وهي فعالة لعلاج المسام الواسعة.

قناع مذهل للتخلص من مسام الوجه الواسعة

مكونات القناع :

حبة طماطم.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

بديل الديرما بن للتخلص من المسام في 3 أيام

خذ حبة الطماطم واغسلها جيداً ثم قم ببشرها باستعمال مقشرة ناعمة لاستخراج مبشور الطماطم، ومن جانب آخر خذ قدر للطهي وأضف إليه النشا والماء ثم يمزج جيداً حتى يذوب النشا، وبعد ذلك ارفع القدر على الموقد مع تحريك الخليط بإستمرار حتى يغلي ويثقل القوام ويصبح كريمي، ثم اسكب الخليط الكريمي في وعاء واتركيه ليبرد ثم نقسم الخليط إلى نصفين، إلى النصف الأول من الخليط أضف ملعقة كبيرة من معجون الطماطم وامزج جيداً.

طريقة تحضير القناع واستخدامه

حيث يبقى هذا القناع صالح للاستخدام لمدة 3 أيام وطبقيه على بشرة نظيفة على كامل بشرة الوجه، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء وكرري تطبيق هذا القناع كل يوم، وفي خلال 3 أيام ستدهشك النتيجة، وإلى النصف الثاني من الخليط أضف الشوفان ومقدار ملعقة كبيرة من معجون الطماطم ثم امزج جيداً، وبعد ذلك طبقي هذا الخليط على بشرة نظيفة على كامل بشرة الوجه ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء، طبقي هذا القناع يومياً لمدة 3 أيام وسوف تدهشك النتيجة.

ويمكنك تحضير قناع آخر للتخلص من مسام الوجه الواسعة بإضافة ملعقة كبيرة من معجون الطماطم إلى وعاء، ثم أضف إليه ملعقة كبيرة من نشا الذرة مع ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي وملعقة كبيرة من ماء الورد، ثم اخلط جيداً حتى تحصل على خليط متجانس صالح للاستخدام لمدة 3 أيام، طبقيه على بشرة نظيفة ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء، استعمليه كل يوم لمدة 3 أيام وستدهشك النتيجة.